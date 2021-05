NFT Platform OneOf lève 63 millions de dollars de financement – avec le soutien de Quincy Jones

OneOf, une plate-forme musicale NFT soutenue par Quincy Jones, a levé 63 millions de dollars en financement de démarrage.

La plate-forme dit qu’elle est construite sur une blockchain “ verte ” appelée Tezos. Tezos diffère des blockchains de preuve de travail traditionnelles qui sont des porcs énergétiques en ce sens qu’il utilise un mécanisme de preuve de participation pour fonctionner. OneOf sera l’une des premières plates-formes NFT utilisant la blockchain Tezos et compte de nombreux musiciens comme partenaires.

John Legend, Doja Cat, Quincy Jones et Whitney Houston’s Estate sont tous les premiers partenaires de la plateforme OneOf music NFT.

La nouvelle plate-forme sera lancée en juin, offrant aux artistes la possibilité de publier de la musique, de l’art et des «expériences» à collectionner via la plate-forme. OneOf s’inspire de NBA Top Shots pour créer des gouttes plus larges de NFT de musique pour les fans et les objets de collection OneOf qui font la une des journaux.

OneOf perçoit une commission à chaque fois qu’une transaction a lieu sur sa place de marché. C’est légèrement différent des autres plates-formes, qui facturent des frais aux artistes pour frapper leurs NFT. La plate-forme se compose également d’un marché secondaire, où les fans peuvent échanger leurs NFT – OneOf recevant une réduction des ventes à chaque fois. La société affirme qu’elle acceptera les cartes de crédit et de débit, ainsi que plusieurs «principales crypto-monnaies et pièces stables».

La plate-forme lance également un programme de mise en lumière des artistes émergents pour aider à «défendre de nouvelles voix influentes grâce à des engagements financiers et marketing». Les artistes faisant partie de la vague initiale comprennent Laura Mvula, Barbara Doza et Erick the Architect. La plate-forme s’est également engagée à reverser un pourcentage des revenus de sa plate-forme provenant de chaque vente à une association caritative choisie par les artistes ou à un partenaire caritatif environnemental.

Les investisseurs participant au dernier cycle de financement de démarrage comprennent Bill Tai, Dapper Labs, Canva, Wish.com, Treasure Data, etc. Le financement de 63 millions de dollars sera consacré à l’expansion de l’équipe, en s’appuyant sur la technologie existante de la plate-forme et au soutien des artistes indépendants.

«Principalement, une grande partie du financement servira à travailler avec des artistes pour obtenir des droits sur leur art sous forme de musique qui pourrait potentiellement être de collection», déclare Lin Dai, PDG de OneOf. La blockchain Tezos a été choisie comme épine dorsale du projet car la frappe de NFT sur sa blockchain utilise deux millions de fois moins d’énergie que les anciennes crypto-monnaies de preuve de travail comme Bitcoin et Ethereum.

La plupart des plates-formes NFT fonctionnent actuellement sur Ethereum. Le coût de frappe facturé par les plates-formes permet de couvrir le coût du “ gaz ” pour la création de transactions sur le réseau Ethereum. C’est quelque chose que la blockchain Tezos minimise, prenant en charge la frappe NFT à coût nul pour les artistes qui utilisent la plate-forme.

«Nous ne pouvons vraiment pas nous sentir suffisamment à l’aise pour nous engager vraiment dans la plate-forme Ethereum en grande partie à cause de l’impact environnemental et des frais de gaz élevés», déclare Dai.