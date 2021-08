NFT Stock Vinco Ventures (BBIG) est-il un achat ? Ce que disent les pros.

in

Vinco Ventures (NASDAQ :GROSSE) les actions sont sur une course folle cette semaine avec les actions de la société d’acquisition en hausse vendredi.

Nous avons vu des actions positives à peu près toute la semaine pour les actions BBIG et maintenant les actions montent encore plus haut aujourd’hui. Une partie de ce mouvement est probablement liée au dernier rapport sur les bénéfices de l’entreprise. Cependant, il y a d’autres facteurs en jeu ici.

Ce n’est un secret pour personne que Vinco Ventures cherche à renforcer sa position dans les jetons non fongibles (NFT). Une filiale de la société se concentre uniquement sur cela et les commerçants de détail et de crypto s’intéressent tous deux aux actions BBIG.

Mais qu’est-ce que les experts ont à dire sur les actions BBIG ? Voyons ce que nos propres rédacteurs chez InvestorPlace ont à dire à ce sujet.

BBIG Stock Bulls

« D’accord, l’action BBIG est donc un penny stock. Pourtant, cela ne signifie pas que Vinco Ventures ne fait pas de grands pas. Le projet d’acquisition de Lomotif devrait apporter une grande valeur ajoutée aux actionnaires de Vinco. Et avec l’avancée de l’entreprise sur le plan fiscal, Vinco Ventures reste une histoire de croissance qui mérite d’être observée et dans laquelle investir. » – David Moadel

BBIG Stock Ours

« Si la destruction de la valeur comptable par action est une « grande stratégie », alors vous comprenez mon point de vue sur les actions BBIG. L’éviter. Plutôt que de créer de la valeur, l’entreprise a détruit de la valeur. — Stavros Georgiadis « Est-ce que Vinco, via son deal ZASH/Lomotif, aura plus de succès ? C’est difficile à dire, car les détails financiers sont si limités en ce moment. Cependant, les investisseurs potentiels devraient aborder les actions BBIG avec un œil prudent. » – Ian Bezek

L’action BBIG déplace une grande quantité d’actions vendredi. Au moment d’écrire ces lignes, quelque 50 millions d’actions ont changé de mains. Il s’agit d’une augmentation importante par rapport à son volume d’échange moyen quotidien d’environ 15,2 millions d’actions.

L’action BBIG était en hausse de 43,4% vendredi à midi.

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

