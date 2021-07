NFT Trading Platform Giant OpenSea lève 100 millions de dollars dans des fonds de série B, devenant la prochaine licorne crypto

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le célèbre géant de la plateforme de trading NFT OpenSea a annoncé la réalisation d’un financement de série B de 100 millions de dollars et a officiellement rejoint la piste de la licorne crypto.

Le financement aurait été fourni par la société de capital-risque Andreessen Horowitz (a16z). Parmi les autres investisseurs figurent les fonds spéculatifs et la société de capital-investissement Coatue, l’ancien président de Disney Michael Ovitz, le cofondateur et président d’Eventbrite Kevin Hartz, le PDG et cofondateur de Figma Dylan Field, la célèbre star de la NBA Kevin Durant, l’acteur américain Ashton Kutcher et le fondateur et fondateur de Shopify. PDG Tobi Lutke.

Le financement n’a pas divulgué le but précis de l’utilisation. Cependant, la société a déclaré que sa mission directe est de fournir le meilleur marché pour la création et l’établissement de NFT et d’aider à établir des systèmes et des normes qui peuvent transformer toutes sortes de richesses numériques en une forme véritablement possessive et librement interchangeable, déclarant que :

“La mission plus large d’OpenSea est de transformer Internet d’une machine de transfert d’informations en une machine de transfert de valeur.”

Selon un rapport de Forbes, les fonds levés cette fois-ci seront utilisés pour développer l’équipe et établir un support multi-chaînes et offrir aux clients une expérience plus fluide.

L’équipe d’OpeaSea a déclaré que dans l’annonce :

«Nous annonçons officiellement le support cross-blockchain, à commencer par un marché sans gaz sur la blockchain Polygon. Les acheteurs n’ont plus à payer de frais de blockchain lorsqu’ils effectuent des transactions sur OpenSea, et les créateurs peuvent s’introduire dans la crypto pour la première fois. »

La ronde B de financement est le financement le plus important. Le marché peer-to-peer (P2P) des objets de collection cryptographiques et des jetons non fongibles (NFT) OpeaSea est évalué à environ 1,5 milliard de dollars, devenant la dernière licorne cryptographique, faisant référence à l’établissement d’une évaluation de moins de 10 ans des nouveaux 1 milliard de dollars d’entreprises technologiques. qui ne sont pas cotés en bourse.

Le célèbre géant minier de crypto-monnaie Bitmain aux États-Unis et le dernier tour de table de 900 millions de dollars de la bourse de crypto-monnaie FTX, etc., sont actuellement des sociétés de crypto-monnaie de licorne bien connues.

Ce n’est pas la première fois qu’Andreessen Horowitz investit dans OpenSea. Le 18 mars, OpenSea, une place de marché numérique notable pour les objets de collection cryptographiques, a finalisé un investissement dirigé par a16z d’une valeur totale de 23 millions de dollars.

Jusqu’à présent, OpenSea a levé 127,2 millions de dollars de financement en 5 tours, y compris ce tour de financement.

Source de l’image : Shutterstock