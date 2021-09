NFT – Un autre symbole de statut coûteux ou des actifs générateurs de revenus ?

Publicité





« Quand Lambo ? » est devenu la phrase mème du boom des ICO, symbolique des attentes vertigineuses selon lesquelles la prochaine grosse baisse de pièces serait celle qui enrichirait les investisseurs aux yeux écarquillés. Les Lamborghini étaient devenues le symbole de statut de choix pour les premiers utilisateurs de Bitcoin, qui étaient soudainement devenus la nouvelle génération de millionnaires et de milliardaires. Lors de l’événement Consensus 2018, les rues de Manhattan étaient temporairement remplies de voitures de luxe, payées avec les bénéfices de la crypto.

Et pourquoi pas? Pendant des siècles, les riches ont été heureux de dépenser leur excès d’argent sur des symboles de statut social, créant un marché des produits de luxe d’une valeur de plus de 300 milliards de dollars à son apogée en 2019. Des montres Rolex aux sacs à main Birkin, en passant par les voitures haut de gamme et les beaux-arts, c’est vraiment une entreprise lucrative.

Cependant, l’un des plus gros problèmes avec ces produits est leur manque de liquidité. C’est ironique étant donné que de nombreuses personnes justifient de tels achats comme un investissement, mais la réalité est qu’ils impliquent souvent une mise de fonds initiale importante avec peu ou pas d’espoir de générer des retours.

Les films hollywoodiens utilisent un trope qui l’illustre bien – l’histoire «de la richesse aux haillons» implique invariablement un personnage super riche qui doit mettre en gage ses biens de luxe bien-aimés pour une fraction de leur valeur. Un autre scénario bien utilisé est que les marchandises soient saisies par des huissiers de justice avec un résultat similaire.

Les tropes de films reflètent souvent la réalité, et le fait est qu’il peut être difficile de trouver des marchés actifs d’acheteurs et de vendeurs pour des articles de niche. Les symboles de statut ont tendance à n’être que cela – un symbole de richesse plutôt qu’un investissement significatif.

Les NFT sont-ils les nouveaux Lambos ?

Les NFT sont devenus les derniers actifs incontournables parmi les amateurs de crypto aisés. Posséder l’une des collections CryptoPunks ou une pièce de Beeple est devenu le nouveau Lambo. Mais jusqu’à présent, les NFT ont souffert de bon nombre des mêmes problèmes de liquidité que les autres produits de luxe. Ils restent les bras croisés dans des portefeuilles, et si le propriétaire veut récupérer une partie de la valeur de son achat, il doit trouver un acheteur prêt à payer autant ou plus qu’il a payé.

Ce problème crée des arguments convaincants pour le rôle de DeFi dans l’espace NFT en plein essor. Et s’il était possible de faire fonctionner les actifs basés sur NFT de la même manière que les utilisateurs misent et prêtent déjà leurs crypto-monnaies ? Désormais, des projets tels que Drops et NFTfi permettent aux utilisateurs de générer des retours passifs sur leurs investissements NFT.

Plutôt que de posséder une œuvre d’art numérique ou un actif du jeu en tant que simple objet de collection, quelqu’un peut fournir son NFT à un pool de Drops en garantie d’un prêt, qu’il peut ensuite utiliser à son tour pour générer des retours sur d’autres applications DeFi en prêtant ou jalonnant les jetons empruntés.

Il fonctionne de la même manière que d’autres pools de prêts basés sur des actifs fongibles, tels que Compound. Un utilisateur qui souhaite débloquer une partie de la valeur de ses investissements NFT dépose le NFT dans le protocole Drops, où il est détenu par les contrats intelligents sous-jacents. L’utilisateur peut emprunter jusqu’à 80 % de la valeur de son TVN, qu’il est alors libre de mettre à profit ailleurs. NFTfi fonctionne selon les mêmes principes.

Mise à niveau des marchés mondiaux

L’effet net sur la valeur des marchés NFT, et peut-être même des marchés plus larges des produits de luxe, ne peut pas être surestimé. Non seulement les plateformes comme Drops et NFTfi rendent la possession de NFT plus attrayante pour les investisseurs initiaux, mais elles en font également des actifs plus attrayants sur les marchés secondaires, rendant ainsi les marchés NFT dans leur ensemble plus liquides. Les acheteurs sur les marchés secondaires auront moins de levier pour faire baisser les prix lorsqu’il est possible de générer des revenus sur l’investissement.

De plus, lorsque nous considérons la vaste gamme d’actifs qui pourraient être symbolisés en tant que NFT, le potentiel se multiplie. Considérez que l’un des cas d’utilisation des NFT est de servir de représentation numérique pour des actifs du monde réel tels que l’art physique, l’immobilier ou même les produits de luxe traditionnellement utilisés comme symboles de statut. En combinant NFT et DeFi, toute personne détenant ces actifs adossés à un NFT peut commencer à en tirer des revenus.

En tant que tels, Drops et NFTfi offrent d’importantes opportunités d’injecter de nouvelles liquidités sur les marchés des actifs réels adossés à des NFT. Quelqu’un qui vend une Rolex ou une pièce de haute couture soutenue par NFT pourrait exiger un prix plus élevé avec la promesse que l’acheteur pourrait gagner un flux continu de revenus simplement en le possédant.

Il est encore tôt, mais peut-être que le mariage de NFT et de DeFi pourrait éventuellement faire du trope «richesse en haillons» hollywoodien un concept archaïque d’une époque révolue.