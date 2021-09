NFT : Vito Schnabel et Gary Vaynerchuk lancent une plateforme de jetons non fongibles

TL;Répartition DR

• La plateforme inspirée des enchères NFT s’est ouverte avec des pièces de Francesco Clemente.

• La nouvelle plate-forme NFT sera une branche de la galerie Vito Schnabel.

Une nouvelle plate-forme NFT a frappé le marché des enchères en ligne avec beaucoup à prouver. La nouvelle plate-forme appelée ArtOfficial est un site Web créé par le magnat Gary Vaynerchuk et Vito Schnabel, qui sont des fans de crypto-monnaies.

Cette plateforme d’échange de tokens non fongibles promet de l’innovation et des enchères attractives que le public va adorer. Depuis les premières heures du vendredi 24 septembre, le site ArtOfficial est opérationnel et présente ses pièces les plus caractéristiques.

ArtOfficial va booster les enchères dans les NFT

ArtOfficial, la plateforme NFTs lancée en ligne, ouvre ses portes avec les pièces de l’artiste Francesco Clemente bien connu sur le marché numérique. La plateforme de trading NFT fera la promotion d’enchères dans différentes catégories qui pourraient apporter des avantages aux fans.

La plate-forme NFT présente « Le rêve de Milarepa de Clemente », une œuvre marquante à son ouverture. Cette pièce NFT se caractérise par un cœur croisé avec un drapeau. Depuis la sortie de la pièce, plusieurs passionnés l’ont mise aux enchères.

ArtOfficial présentera des œuvres de personnages tels que Robert Nava, Julian Schnabel et Spencer Lewis pour les expositions à venir. Beaucoup de ces artistes sont populaires dans la galerie dirigée par Vito Schnabel à New York.

Schnabel et Vaynerchuk ont ​​créé une excellente plate-forme qui soutiendra l’art et fera la promotion du sport avec des pièces NFT. Le projet des deux entrepreneurs a débuté il y a environ un an et a été lancé aujourd’hui à la connaissance du public. Vaynerchuk précise que la plate-forme NFT cherche à soutenir tous les artistes qui cherchent à entrer sur le nouveau marché des enchères virtuelles.

La plateforme NFTs promet d’être la plus grande galerie virtuelle

Avant le lancement de la plate-forme NFT, le marchand d’art Vito Schanbel pensait qu’ArtOfficial vendrait les pièces et les créerait. Selon Schanbel, cette plateforme NFT sera comme une branche virtuelle de sa galerie au cœur de New York.

La plateforme vise à motiver les artistes avec le marché NFT afin qu’ils puissent gagner de l’argent. Contrairement à OpenSea ou Foundation, ArtOfficial propose d’être plus précis dans le nombre d’artistes qu’il annonce.

Cependant, la plateforme doit se battre pour une position car elle a beaucoup de concurrence. Des agences d’art comme Pace ont présenté leur collection NFT au cours des mois précédents, appliquant la même méthode qu’ArtOfficial. Cette galerie fait face à un monde virtuel qui a augmenté de plus de 100 pour cent par rapport à l’année dernière.

ArtOfficial est susceptible de développer le projet, étant donné que le trading NFT est au sommet de sa popularité. La plate-forme doit être cohérente et polyvalente dans le nombre de pièces NFT qu’elle affiche par semaine.