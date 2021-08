NFTpad et Magnus Capital annoncent un partenariat stratégique Crypto new media

L’écosystème du NFTPad a un nouvel entrant sous la forme de Magnus Capital. Cela ajoutera aux capacités de la plate-forme NFTPad et contribuera à accélérer sa croissance parmi le public cible. L’intégration est également importante pour Magnus Capital, qui investit dans la technologie blockchain depuis l’année 2017. Dernièrement, Magnus Capital s’est spécifiquement concentré sur le financement des projets qui développent des solutions évolutives pour l’industrie de la blockchain.

La raison d’être du partenariat réside dans la création d’une situation gagnant-gagnant pour les parties prenantes des deux entreprises dans le pacte. NFTPad s’appuiera sur l’expertise de Magnus Capital dans le domaine des actifs numériques. Les principaux domaines où l’expertise de Magnus Capital s’avérera utile comprennent le développement de stratégies de croissance, de marketing et de promotion, l’accélération de la cotation sur les bourses, l’accès aux développeurs front-end et back-end, la levée de fonds et l’obtention d’une configuration bancaire et juridique. prestations de service. Les projets précédents que Magnus Capital a achevés avec succès incluent Blank Wallet, Onomy, DAO Maker, TrustSwap, MahaDAO et Royale, entre autres.

Les échelons supérieurs des deux organisations ont exprimé leur joie et leur enthousiasme pour cette collaboration. Ces personnes sont optimistes quant à l’idée de travailler ensemble car elles voient des opportunités d’explorer et de tirer une synergie des forces de chacun. Il sera intéressant de constater le niveau d’avantages que ce partenariat apportera, en particulier en ajoutant à la liste de clients existants pour les deux sociétés.

En termes de pertinence stratégique, l’association est importante pour le domaine de la technologie blockchain. Les experts et les analystes du domaine de la blockchain surveillent de près cette association car cela peut avoir une incidence importante sur les performances de l’écosystème de l’industrie de la blockchain. Comme l’objectif de ce partenariat est de générer des solutions évolutives pour les utilisateurs dans le domaine du grand livre ouvert, l’intégration peut devenir déterminante pour l’avancement de l’ensemble de l’industrie.