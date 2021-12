Ng On-yee tire des points positifs de la défaite dramatique de Shaun Murphy à l’Open d’Écosse

Ng On-yee est passée très près de sa première victoire en tant que professionnelle (Photo: .)

Ng On-yee était sur le point de réclamer un énorme scalp à l’Open écossais lundi, mais Shaun Murphy a refusé de justesse sa première victoire sur la tournée professionnelle.

La triple championne du monde féminine a mené le Magician 3-1, mais l’ancienne championne du monde a riposté, faisant une brillante pause de 130 dans le décideur pour arracher une victoire 4-3.

C’est la deuxième fois que la star de Hong Kong est battue par le cadre impair depuis qu’elle a pris sa carte de tournée de deux ans sur le circuit professionnel, et elle sait qu’elle est très proche de sa première victoire.

« Proche mais pas encore tout à fait là », a-t-elle écrit sur Instagram après sa défaite contre Murphy.

« J’ai senti que j’avais plutôt bien joué aujourd’hui avec des améliorations et que je n’étais pas aussi nerveux lorsque j’ai vu la ligne gagnante. Shaun n’a pas laissé trop d’occasions non plus après que j’avais une avance de 3:1 et je n’ai pas capitalisé le 6e cadre en perdant ma bille blanche plusieurs fois.

«Il a fait une bonne pause de 130 pour terminer, toujours un plaisir de regarder sa solide queue.

« Quoi qu’il en soit, beaucoup de points positifs à retenir de ce match, il y a encore de la place pour des améliorations et je continuerai à travailler pour ma première victoire sur le tour principal.

« Il est temps de faire une pause et de regarder du snooker jusqu’à mon prochain match après mon retour à la maison ».

Des pauses de 61 et 60 ont aidé On-yee à prendre l’avance 3-1, Murphy n’ayant pas réussi à dépasser les 50 jusqu’à cette énorme pause dans le cadre final pour réserver sa place au deuxième tour.

C’était un gros match pour le magicien, qui se prépare à participer au Grand Prix mondial plus tard ce mois-ci, et a besoin d’une course cette semaine pour figurer dans le top 32 de la liste d’un an et se qualifier.

Les résultats ont été difficiles à obtenir, sans l’aide d’un problème de dos qui lui cause de graves douleurs.

« Le Grand Prix mondial est en jeu », a-t-il déclaré. Il y a quelques saisons, j’étais numéro deux sur la liste d’un an et je ne m’inquiétais pas de ce genre de choses.

Murphy affrontera Li Hang au deuxième tour (Photo: .)

« Cette saison a été un travail difficile. Je porte une très grosse blessure, ce qui me coûte du temps d’entraînement. Je souffre à chaque coup et toute personne souffrant de douleur chronique vous dira que cela coûte à votre sens de l’esprit.

Murphy a salué la décision d’amener On-yee et Reanne Evans sur la tournée principale cette saison, les deux meilleures femmes du jeu ayant reçu des cartes de deux ans pour concourir sur le circuit professionnel.

Les deux sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison, mais ils se sont tous deux rapprochés et ont fourni beaucoup de drames en cours de route.

« Il est important de souligner que le World Snooker Tour n’est pas une tournée masculine, c’est une tournée professionnelle et On Yee et Reanne ont mérité leur droit d’y participer autant que n’importe qui d’autre », a déclaré Shaun. « C’est formidable pour la diversité et idéal pour l’expansion du jeu dans le monde entier. »



