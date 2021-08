Ngannou éteint Miocic et sacré nouveau champion des poids lourds de l’UFC

camerounais François Ngannou a assommé l’américain ce dimanche Stipe Miocic au deuxième tour de l’événement principal de l’UFC260 qui s’est tenu à Las Vegas (États-Unis) et a été proclamé champion des poids lourds de l’UFC.

Ngannou il a appris des erreurs du passé et a réussi. ‘The Predator’ est sorti avec un plan beaucoup plus mesuré, mature et solide que lors du premier duel. Mettez fin au règne de l’un des poids lourds les plus complets de l’histoire.

Le Camerounais a été beaucoup plus patient et moins effervescent dans les premières mesures. Conscient de son pouvoir et conscient des capacités de son rival, il était plus sélectif lorsqu’il frappait. Il a pris le centre de l’octogone et a attendu son heure pour déclencher les hostilités.

Miocique il voulait prendre le combat au combat et a été surpris. Ngannou Il a connecté plusieurs mains puissantes au ras de la toile et a fait preuve d’une grande évolution technique. Le grand défaut de son amélioration est son ami Kamaru usman, champion nigérian des poids welters et pilier fondamental de sa préparation dans ce domaine pour le combat. L’Américain met à profit son expérience, sa tolérance à la punition et s’en sort du mieux qu’il peut.

Au second tour, une main gauche camerounaise a marqué le destin de la division. MiociqueVisiblement touché, il a voulu répondre à un franc direct allant vers l’avant et s’est trompé. Ngannou Il l’a salué avec un gros crochet gauche et a fait craquer le menton de son adversaire pour l’or UFC à 34 ans.

Il compte 16 victoires -12 par ‘KO’-, seulement 3 défaites et c’est sa cinquième victoire consécutive

‘The Predator’ écrit son nom en lettres d’or dans l’histoire de l’entreprise. Le Camerounais devient le premier champion d’Afrique de l’histoire du poids lourd UFC et le troisième monarque actif du continent, après les Nigérians Kamaru usman et Israël Adesanya.

Vicente luque, un pas de plus vers le sommet

Le Brésilien d’origine chilienne Vicente Luque vaincu par la soumission aux Américains Tyron Woodley au premier tour du combat de co-métrage après un contrecoup majeur qui a mis l’ancien champion des poids welters dans une impasse.

Il n’y a eu aucune étude ou spéculation. Woodley Il est sorti dès le début de la prise en main et a tenté de prendre l’initiative du combat. L’Américain a jeté de bonnes mains, mais Luque Il a fait pencher la balance en sa faveur avec un coup de puissance précis qui a laissé son rival touché et a marqué l’avenir du concours.

Le Brésilien a porté le combat au tapis et a scellé sa victoire avec une mèche autour du cou. Luque a ajouté sa troisième victoire consécutive et a appelé Nate Diaz. Difficulté Woodley. A 38 ans, c’est sa quatrième défaite consécutive et il fait face à un avenir incertain.

ça peut t’intéresser