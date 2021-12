NGDEV annonce le nouveau HD Shmup Gunvein, et il arrivera sur Nintendo Switch en 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

NG:Dev.Team – le développeur derrière seigneur canon et aussi Razion EX on the Switch – a annoncé son premier shoot ’em up HD, Gunvein.

Il n’y a pas encore de date de sortie exacte, mais il devrait arriver à un moment donné l’année prochaine. Cela a également été confirmé pour plusieurs plates-formes, dont la Nintendo Switch.

Enfin, nous avons une bande-annonce « en cours de développement », que vous pouvez visionner en 1080p ci-dessus.

Nous sommes fiers d’annoncer que notre premier shmup HD Gunvein est en préparation et sortira pour PC/NSW/PS4/XB en 2022

