16/06/2021 à 19:40 CEST

N’Golo Kanté a s’impose comme l’une des pierres angulaires de l’équipe de France pour ce Championnat d’Europe après être également devenu un joueur clé à Chelsea, avec qui il a réussi à remporter la Ligue des Champions. Le footballeur a été transversal lors de la victoire contre l’Allemagne en raison de sa force défensive dans les contre-attaques de l’équipe dirigée par Löw, faisant preuve d’infatigable lors du match le plus important de la phase de groupes.

Cesc Fabregas, qui a coïncidé avec lui à son époque dans l’équipe anglaise, en a révélé plus sur le footballeur dans la chronique The Telegraph : “N’Golo a aussi un petit côté sombre que j’aime bien, et que je le vois toujours quand je regarde la télévision », a-t-il expliqué.Il ne perd jamais son sang-froid. Mais, si vous regardez bien, vous verrez qu’il s’en fout s’il fait une faute ou prend un jaune. Il ne s’excusera pas et ne sera pas gentil avec son adversaire, il s’éloignera simplement, a-t-il ajouté.

Le footballeur monégasque a défendu le tempérament de Kanté, nécessaire pour devenir l’un des meilleurs joueurs d’Europe : “Je l’aime bien, il envoie un message à l’adversaire que N’Golo ne sera pas trop bon sur le terrain. Pour vraiment être un joueur de haut niveau, vous en avez besoin. Si vous êtes bon dans le domaine, vous devez manger cru. Je souris quand je vois son côté le plus sombre », a-t-il admis.

Le rôle que jouera Kanté en Eurocup sera transcendantal pour décrocher des titres individuels. Atteindre une bonne position dans la compétition continentale rapprocherait le Français de la réalisation du Ballon d’Or, après avoir remporté la Ligue des champions avec son club.