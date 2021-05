N’Golo Kante assailli par les fans de Chelsea alors qu’il quitte Stamford Bridge en Mini après avoir donné des masterclasses consécutives au Real Madrid

N’Golo Kante s’est fait un nom comme l’un des footballeurs les plus adorables au cours de ses années dans le football anglais et mercredi soir, sa popularité a atteint de nouveaux sommets.

Après avoir livré sa deuxième performance consécutive d’homme du match contre le Real Madrid pour aider à envoyer Chelsea à la finale de la Ligue des champions, Kante a été assailli par les fans alors qu’il quittait Stamford Bridge dans une MINI COOPER.

Kante était absolument génial pour Chelsea contre le Real

Kante a fait signe aux fans de Chelsea alors qu’il quittait Stamford Bridge dans sa Mini Cooper

La plupart des footballeurs se vantent de Ferarris, Laborghinis ou Rolls Royces – et c’est la nature travailleuse et humble de Kante qui s’est le plus appréciée des fans.

Le joueur de 30 ans était tout simplement partout contre le Real et a joué un rôle important dans les deux buts.

Pour le premier, Kante a fait un bond en avant avec la puissance avant de jouer à Kai Havertz, dont le tir a rebondi sur la barre transversale pour que Werner rentre à la maison.

Le milieu de terrain acharné a joué un rôle tout aussi brillant pour la frappe tardive de Mount, mettant en jeu Christian Pulisic qui a glissé pour que l’éblouissant meneur de jeu anglais termine.

Kante a joué un rôle important dans les deux buts de Chelsea

Et sur les fonctions de commentaire de talkSPORT, Ally McCoist a félicité le Français pour son rôle dans le deuxième but – et son affichage général.

«Sans aucun doute absolument génial», a-t-il déclaré à propos du but. «J’étais sur le point de critiquer Pulisic pour ne pas avoir appuyé sur la gâchette.

«La passe de Kante, qui a été magnifique, était géniale.

«Il a pris un contact quand j’ai pensé qu’il aurait dû le frapper et le poser sur une assiette pour Mount.

«Bien mérité. Finale toute anglaise sur les cartes. »