N’Golo Kante devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans les cotes du Ballon d’Or alors que le héros de la Ligue des champions de Chelsea est comparé au milieu de terrain légendaire

La star de Chelsea, N’Golo Kante, est sur le point de remporter le Ballon d’Or après sa performance époustouflante lors de sa victoire en Ligue des champions contre Man City.

L’infatigable milieu de terrain était, comme toujours, partout pour les hommes de Thomas Tuchel lors d’une soirée incroyable pour le club portugais alors qu’ils remportaient le trophée pour la deuxième fois.

Kante a produit une autre clinique contre City lors de la finale à Porto

Il a réussi cinq tacles, deux interceptions et deux contres contre les hommes de Pep Guardiola, tandis que seul Reece James a fait plus de pression alors que l’as français a tout donné pour la cause.

Donne-t-il jamais moins ?

C’est juste la norme pour le Kante et bien que ce soient généralement les as attaquants qui remportent les éloges pour avoir remporté des trophées majeurs, le “ petit géant ” reçoit les applaudissements pour cette victoire.

Même l’ancienne star de Tottenham, Jamie O’Hara, estime qu’il devrait être le favori pour remporter le prix individuel ultime du football.

Kante était une force imparable en finale de la Ligue des champions

“Il était absolument fantastique”, a-t-il déclaré à talkSPORT. « À mon avis, il devrait être sur le point de remporter le Ballon d’Or parce qu’il a remporté le prix de l’Homme du match dans presque tous les grands matchs cette saison pour Chelsea.

« Il est absolument génial.

« Vous mentionnez [Claude] Makelele, qui, à mon avis, était l’un des plus grands milieux défensifs de tous les temps. Je pense que N’Golo Kante l’a probablement surpassé.

Et les bookmakers sont également d’accord avec O’Hara.

Cotes Ballon d’Or 2021

Kylian Mbappe – 9/4 Robert Lewandowski – 9/2 N’Golo Kante – 5/1 Lionel Messi – 7/1 Cristiano Ronaldo – 10/1 Kevin De Bruyne – 10/1 Bruno Fernandes – 14/1 Erling Haaland – 20/ 1

Il devance Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour le moment, tous deux n’ayant pas réussi à remporter un titre de champion cette saison.

Seuls Kylian Mbappe et Robert Lewandowski le devancent en lice, selon les cotes.

Les stars de la Premier League Kevin De Bruyne et Bruno Fernandes sont également considérées comme des rivaux, avec le prodige du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Le héros de Chelsea, Mario Melchiot, était tout aussi ravi de ses louanges à Kante, 30 ans.

Il a également choisi de comparer le milieu de terrain à Makelele, son ancien coéquipier, mais en raison de leur style de jeu.

Il a déclaré lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi: «Kante, oh mon Dieu. Si vous ne l’aimez pas, vous ne connaissez rien au football.

Melchiot a ajouté : « Vous savez ce que j’aime chez lui ? C’est un peu ce que j’ai eu avec Makelele. Ce sont des gars similaires dans la façon dont ils sont construits. Je ne veux pas dire comment ils jouent parce que c’est moi qui apporte quelque chose qui n’est pas nécessaire.

La légende de Chelsea Makelele a eu une brillante carrière à Stamford Bridge et était aimée de tous, tout comme Kante

« Parfois, ils marchent à côté de vous et ils ressemblent à votre petit frère, mais au moment où ils mettent le kit, ils deviennent votre grand frère.

« J’ai l’impression que Kante est quelque chose comme ça. Tu vois ce petit gars tu le regardes et [think] « Pourquoi aurais-je peur d’un homme comme toi ? » Et puis quand vous êtes sur le terrain avec lui, vous vous dites : « Oh, ce petit homme devient un géant » et il dirige le spectacle.

« Tuchel l’a dit lui-même. Il a dit : “Je ne veux pas commencer ce match sans lui”, car il sait ce qu’il apporte à l’équipe.

“On peut sans doute parler de différents types de joueurs, Havertz a marqué un grand but, et des trucs comme ça, mais qui apporte l’équilibre à l’équipe est toujours le leader et c’est pourquoi, pour moi, Kante l’est.”

