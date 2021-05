N’Golo Kante est un “grand frère” pour tout le monde à Chelsea, tout comme Claude Makelele, alors que Mario Melchiot loue le “leader” après une démonstration héroïque de la Ligue des champions

Il est impossible de ne pas aimer N’Golo Kante, qui a une aura de “grand frère” à Chelsea.

C’est le point de vue de l’ancien défenseur des Blues Mario Melchiot, qui a comparé le vainqueur de la Coupe du monde 2018 au légendaire milieu de terrain Claude Makelele.

.

Kanté s’est assuré un statut d’icône à l’échelle mondiale

Kante était tout simplement imparable lors de la victoire triomphale de Chelsea sur Man City en finale de la Ligue des champions – une performance qui lui a valu un autre prix d’homme du match après ses deux impérieuses performances en demi-finale contre le Real Madrid.

Cela a conduit à des appels pour que le Français remporte le Ballon d’Or de cette année – bien que le joueur lui-même ait réfuté de telles suggestions.

Mais lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi, Melchiot a expliqué en quoi Kante et Makelele sont similaires à ses yeux.

« Tu sais ce que j’aime chez lui ? C’est un peu ce que j’ai eu avec Makelele. Ce sont des gars similaires dans la façon dont ils sont construits », a déclaré Melchiot.

La légende de Chelsea Makelele a profité d’un glorieux sortilège chargé de trophées à Stamford Bridge et était aimée de tous, tout comme Kante

«Je ne veux pas dire comment ils jouent parce que c’est moi qui apporte quelque chose qui n’est pas nécessaire.

« Parfois, ils marchent à côté de vous et ils ressemblent à votre petit frère, mais au moment où ils mettent le kit, ils deviennent votre grand frère.

« J’ai l’impression que Kante est quelque chose comme ça. Tu vois ce petit gars tu le regardes et [think] « Pourquoi aurais-je peur d’un homme comme toi ? » Et puis, quand vous êtes sur le terrain avec lui, vous vous dites : « Oh, ce petit homme devient un géant » et il dirige le spectacle. »

« Tuchel l’a dit lui-même. Il a dit : “Je ne veux pas commencer ce match sans lui”, car il sait ce qu’il apporte à l’équipe.

« On peut sans doute parler de différents types de joueurs, [Kai] Havertz a marqué un grand but, et des trucs comme ça, mais qui apportent l’équilibre à l’équipe est toujours le leader et c’est pourquoi, pour moi, Kante l’est.

Kante, cependant, a récemment réfuté les comparaisons faites entre lui et son compatriote français.

concurrent

Kante de Chelsea repousse les appels du Ballon d’Or après un superbe affichage final de l’UCL

RAISON

Pourquoi les joueurs de Chelsea ont embrassé et célébré avec les chaussures de Thomas Tuchel après la victoire de l’UCL

disparu

Jorginho se rase la barbe après la victoire de Chelsea à l’UCL alors qu’il tient sa promesse au présentateur

UNIQUE

Chelsea sort un maillot en édition spéciale avec deux stars de l’UCL quelques heures seulement après sa victoire

action

Facebook “supprime rapidement” les abus racistes en ligne envoyés à la paire de Man City après la finale de l’UCL

MUSIQUE

Chelsea trolle les frères Gallagher sur Twitter après avoir tous deux assisté à la finale de la Ligue des champions

“En grandissant, les entraîneurs ou les coéquipiers pourraient me dire que je ressemble à tel ou tel joueur”, a déclaré Kante à l’UEFA.

« J’étais juste quelqu’un qui regardait le football ; Je regarderais les matchs qui m’intéressaient, sans forcément me focaliser sur des joueurs dans un poste similaire au mien.

« Chaque fois que la trêve internationale arrivait, je regardais évidemment la France jouer. Et pour voir des gens comme Makelele ou Lassana Diarra, je me suis inspiré d’eux à un moment donné.

« Mais au final, je ne suis pas comme eux. J’ai eu la chance d’être en contact avec eux et ce sont de grands joueurs avec leur propre carrière, et j’ai ma propre carrière et mon propre chemin à mes côtés.

« J’ai eu quelques discussions avec Claude depuis que je suis arrivé à Chelsea. Il était là pour me donner des conseils sur mon jeu et l’impact que je peux avoir sur le jeu.

“Pouvoir en parler avec lui est bénéfique pour moi car il connaît le poste.”

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et certaines célébrités triées sur le volet GRATUITEMENT à jouer