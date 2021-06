N’Golo Kante est une “superstar” vainqueur de la Coupe du monde de France avec qui Emmanuel Petit aurait adoré jouer, plaisante le milieu de terrain de Chelsea représente 25% du monde

in

Plus sérieusement, y a-t-il quelqu’un qui n’aime pas N’Golo Kante ? Il est pratiquement impossible de le faire.

Terre-à-terre, humble et juste un footballeur brillant : le monde serait un bien meilleur endroit s’il était rempli de millions et de millions de petits Kantes.

Existe-t-il un footballeur plus aimable que Kanté ? Absolument pas

L’un des plus grands fans du milieu de terrain de Chelsea est Emmanuel Petit, l’ancien maestro d’Arsenal qui a remporté la Coupe du monde avec la France en 1998 – et a également joué pour les Bleus.

Et s’adressant exclusivement à Ian Abrahams de talkSPORT avant le match d’ouverture de l’Euro 2020 de la France contre l’Allemagne mardi soir, Petit a fait l’éloge de son compatriote.

« Mon joueur préféré est N’Golo Kante. C’est une superstar. J’adorerais jouer avec lui ! Oh mon Dieu, c’est l’âme de l’équipe », a déclaré Petit.

«Ce gars est un travailleur acharné. Ce gars est si gentil. Il ne cherche pas les feux de la rampe.

“Ce type est à l’opposé de ce que nous voyons tous les jours sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les journaux.”

A partir de 2018 : La France entière chante la chanson N’Golo Kanté. C’est l’humble retraite et le rire timide pour moi. Quel joueur. pic.twitter.com/iKg3eEziaa – Richard Chambers (@newschambers) 30 mai 2021

Aimé par son public et ses coéquipiers en adoration, il y a même une chanson composée par Paul Pogba and co. qui célèbrent ses prouesses, tout en prétendant qu’il est un tricheur massif aux cartes.

“Pour moi, ce gars est un héros”, a poursuivi Petit. « Vous entendez ce qu’on dit d’abord en France à son sujet ? Le monde est couvert à 75 % d’eau et le reste par N’Golo Kanté.

Il est difficile de penser à beaucoup de meilleurs footballeurs que Kanté dans le football mondial en ce moment.

Un champion de Premier League avec deux clubs différents – ainsi qu’un vainqueur de la Ligue des champions – l’ancien joueur PFA de l’année est vraiment unique en son genre.

Remerciez le seigneur pour N’Golo Kanté.

