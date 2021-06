NHAI fouette à nouveau le fouet ; Barre une autre entreprise

in

La National Highways Authority of India (NHAI) a interdit à Gayatri Projects de participer aux offres en cours et futures de l’autorité jusqu’à ce que les défauts du projet en cours ne soient pas complètement rectifiés.

L’entreprise de construction était engagée dans la réalisation des quatre voies du tronçon Sultanpur à Varanasi dans l’Uttar Pradesh. Selon un communiqué publié jeudi par NHAI, Gayatri Projects a violé à plusieurs reprises les conditions de l’accord contractuel. Les responsables de NHAI ont remarqué des lacunes dans le travail du projet lors des audits effectués par l’équipe d’inspection de la qualité de l’autorité. Les lacunes ont été communiquées à l’entrepreneur pour qu’il les corrige.

En cas de non-conformité, un avis de justification a été émis à Gayatri Projects. La réponse donnée par le contractant expliquant les déficiences a été jugée insatisfaisante.

Certaines lacunes majeures du projet comprenaient des fissures dans la chaussée en béton à de nombreux endroits, un mauvais avancement des travaux et le manque de mesures de sécurité sur le projet et des panneaux de signalisation et des meubles manquants, compromettant la sécurité routière des usagers, a indiqué l’autorité.

NHAI a lancé une campagne de contrôle qualité où tous les projets sont contrôlés par des équipes spéciales d’experts envoyées depuis le siège. Les inspections de qualité garantissent non seulement le respect des normes, mais également le respect des obligations contractuelles de la part des entrepreneurs et des consultants.

