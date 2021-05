NHAI InvIT arrive sur le marché d’ici la fin du mois, pas ouvert aux investisseurs de détail

NHAI a décidé de réserver la très recherchée IPO InvIT, à travers laquelle elle vise à monétiser certains de ses actifs, pour les investisseurs institutionnels.

Le premier Fonds d’investissement dans les infrastructures (InvIT) promu par la National Highways Authority of India (NHAI), à travers lequel il vise à éponger 5100 crore Rs, devrait arriver sur le marché d’ici la fin mai ou au début du mois prochain, selon des sources officielles. .

Le NHAI InvIT, le deuxième promu par une entité du secteur public à être lancé par les investisseurs dans un peu plus d’un mois – PGlnvlT, parrainé par le service de transport d’électricité PGCIL a été lancé fin avril et ses actions ont été négociées pour la première fois en bourse vendredi. – sera hors limites pour les investisseurs particuliers.

Les sources ont déclaré que le régulateur de marché Sebi a approuvé le projet de prospectus soumis par les National Highways Infra Investment Managers (NHIIM), le gestionnaire d’investissement qui gérera l’InvIT.

NHIIM discute actuellement des contours de la question avec les investisseurs potentiels, tant nationaux qu’internationaux. Conformément à la règle, une entité ne peut souscrire plus de 25% de l’offre. Le montant minimum de l’offre a été fixé à Rs 26 crore. Conformément à la règle, le promoteur NHAI devra conserver une participation de 15% pendant une période de blocage de trois ans.

Il est proposé que les unités soient répertoriées sur le NSE. Le produit de l’inscription sera utilisé pour l’injection de dettes ou de capitaux propres dans les projets SPV, National Highways Infra Projects Pvt Ltd (NHIPPL), pour le paiement de la valeur initiale estimée de la concession à NHAI et pour le paiement des coûts d’amélioration et de réparation des cinq tronçons. mesurant 389 km ramenés sous le SPV. Le SPV percevra les péages sur ces tronçons pendant 30 ans.

La fiducie acquerra 100% des actions du projet SPV auprès du sponsor NHAI.

Le projet de mémorandum de placement que NHIIM a placé auprès du régulateur du marché indiquait que le conseil des gestionnaires de placements avait déjà reçu des feuilles de conditions de certains prêteurs concernant des prêts s’élevant à environ Rs 6 463 crore, dont la fiducie devait se prévaloir. Le président de la NHIM et le directeur général se sont vu confier le pouvoir de négocier et de finaliser les conditions de financement pour un montant allant jusqu’à Rs 2 000 crore.

