NHAI InvIT arrivera sur le marché début septembre

Le produit du programme de monétisation des actifs est utilisé pour rembourser la dette et développer des autoroutes.

Le premier Infrastructure Investment Trust (InvIT) promu par la National Highways Authority of India (NHAI), à travers lequel il vise à éponger Rs 5 100 crore, devrait arriver sur le marché d’ici la première semaine de septembre.

Le NHAI InvIT, le deuxième promu par une entité du secteur public après le service public de transport d’électricité PGCIL, a déjà connu plusieurs reports alors que NHAI a retiré son exercice de marketing pour l’InvIT alors que le trafic sur les autoroutes nationales diminuait en raison des restrictions de mobilité liées à Covid.

« La circulation s’est beaucoup améliorée sur les routes nationales depuis fin juin. Actuellement, nous sommes en phase de commercialisation. Espérons que NHAI lancera l’InvIT d’ici la première semaine de septembre », a déclaré une source.

Bien qu’il n’y ait pas eu de verrouillage à l’échelle nationale comme l’année dernière, des couvre-feux généralisés et divers types de restrictions sévères s’élevant à presque un verrouillage quasi national cette année ont eu un effet immédiat sur la circulation routière et la perception des péages.

La perception des péages via FASTags est passée de 3 086 crores de Rs en mars à 2 777 de Rs en avril, puis à 2 125 crores de Rs en mai. En juin, il a récupéré un peu à Rs 2 576 crore et s’est amélioré à Rs 2 976 crore en juillet. Environ 96% du total des autoroutes nationales sont actuellement collectées via la route électronique utilisant FASTag.

Le régulateur de marché Sebi a approuvé le projet de prospectus soumis par National Highways Infra Investment Managers (NHIIM), le gestionnaire d’investissement qui gérera l’InvIT.

Il est proposé que les unités soient cotées à la NSE. Le produit de l’inscription sera utilisé pour injecter des dettes ou des capitaux propres dans les projets SPV, National Highways Infra Projects (NHIPPL), pour le paiement de la valeur initiale estimée de la concession à NHAI et pour le paiement des coûts d’amélioration et de réparation des cinq tronçons mesurant 389 km mis sous le SPV. Le SPV percevra des péages sur ces tronçons pendant 30 ans.

Le trust acquerra 100 % des actions du projet SPV auprès du sponsor NHAI. NHAI peut lever des fonds supplémentaires, environ 5 000 crores de Rs, en transférant plus d’actifs à l’InvIT plus tard dans l’année.

Outre InvIT, NHAI dispose de deux autres moyens de lever des fonds par le biais de la monétisation des actifs : le modèle de transfert d’exploitation et de transfert (TOT) et la titrisation de péage. Jusqu’à présent, NHAI a levé environ 17 000 crores de roupies grâce au modèle TOT en accordant un bail à long terme trois lots sur les cinq tentés jusqu’à présent.

Le produit du programme de monétisation des actifs est utilisé pour rembourser la dette et développer des autoroutes. En mars 2021, NHAI avait une dette d’environ 3 lakh crore. Il est permis d’emprunter Rs 65 000 crore en 2021-22, comme en 2020-21.

