NHAI lève 9731 crore de roupies pour financer en partie la voie express Delhi-Mumbai de 1276 km

L’Autorité nationale des routes de l’Inde (NHAI) a déclaré mardi que ses développeurs de véhicules spéciaux (SPV) DME (DMEL) avaient levé 9 731 crores pour financer en partie les 1 276 km, nouvelle autoroute Delhi-Mumbai.

«La majeure partie du financement est venue de la plus grande banque en Inde, la State Bank of India, qui a contribué Rs 5 000 crore. La Punjab National Bank, la Bank of Maharashtra et l’Axis Bank sont les autres investisseurs du SPV », a déclaré NHAI dans un communiqué.

Le coût total estimé du projet d’autoroute Delhi-Mumbai est d’environ Rs 87 453 crore, y compris le coût d’acquisition des terres d’environ Rs 20 589 crore.

Pendant la période de construction, le total des dépenses en capital est estimé à Rs 53 849 crore, qui sera financé par une combinaison de `48 464 crore de dette et de capitaux propres, le reste.

«Le projet sera bientôt lié avec d’autres institutions pour l’exigence de dette de solde de 38 733 crore. L’autoroute devrait être achevée d’ici mars 2023 », a déclaré NHAI.

DME Developers a récemment reçu la note AAA de CRISIL, CARE et India Rating. Le remboursement de la dette de Delhi Mumbai Expressways SPV sera effectué à partir des recettes de péage générées par l’autoroute. Pour assurer la viabilité du modèle, NHAI a décidé d’ajouter cinq gares à péage sur l’autoroute existante Delhi-Mumbai en tant qu’édulcorant pour le SPV.

Selon Crisil, DME a un potentiel de monétisation entre Rs 50,000-80,000 crore.

Delhi Mumbai Expressway est un projet phare de «Bharatmala Pariyojna». Le projet est exécuté dans le cadre de 48 sous-projets, dont 17 sont des projets de modèle de rente hybride et 31 sont du modèle EPC. Sur ces 48 sous-projets, 24 sont en cours de construction, 17 sont attribués et les travaux doivent commencer et les autres sont en cours d’attribution.

