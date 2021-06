NHAI prend des mesures difficiles ! Debars consultant; Voici pourquoi, vérifiez les détails

in

NHAI pour assurer l’accélération des routes nationales ! Pour faire face aux défaillances dans la construction des autoroutes nationales, l’Autorité nationale des autoroutes de l’Inde (NHAI) agit sévèrement envers les défaillants en prenant des mesures strictes. Récemment, l’autorité routière a interdit à Lion Engineering Consultants en association avec Synergy Engineering Group Private Limited de s’engager dans de futurs projets NHAI pour une durée de six mois. La société a été engagée pour les services de conseil de l’ingénieur d’autorité pour la supervision de la section à quatre voies de l’autoroute Barhi-Hazaribagh dans le Jharkhand. Il n’a pas exécuté les tâches assignées tout en fournissant des services pour le projet d’infrastructure ainsi qu’en exécutant les dispositions prises dans l’accord contractuel.

L’entreprise a reçu un avis de justification en raison de lacunes dans les services de conseil. Selon l’autorité routière, la réponse donnée par le consultant expliquant les déficiences a été jugée insatisfaisante. Certaines lacunes/écarts majeurs dans les services de conseil du projet comprenaient les points suivants :

Lacunes dans le contrôle de la qualité du projet Déficience dans la conduite de l’inspection mensuelleMasquage des informations de l’autorité routière en ce qui concerne la conception de la chaussée défectueuse/inadéquate entraînant une épaisseur inadéquate de la chaussée. supervision des travaux en ce qui concerne les structures et la qualité du projet

Pour maintenir la qualité et la supervision des projets routiers, NHAI s’appuie sur des consultants. On attend des consultants qu’ils agissent avec des normes et une éthique élevées. Les consultants ont été avertis par NHAI d’accomplir leurs tâches strictement conformément aux termes de référence afin d’assurer une bonne qualité de travail, sinon des mesures strictes seront prises par les autorités contre tous les consultants déficients.

Auparavant, NHAI avait également exclu Theme Engineering Services Private Limited pour une période de six mois en raison de la mauvaise qualité du travail, ce qui a également été confirmé par la Haute Cour. L’autorité routière a lancé une campagne de contrôle de la qualité où tous les projets routiers sont contrôlés par des équipes spéciales d’experts envoyées par le siège. Ces équipes spéciales d’experts contrôlent également la performance des consultants qui sont censés contrôler la qualité de la construction.

