NHAI prévoit d’attribuer des projets d’une valeur de Rs 2,25 lakh cr en FY22

«Les fonds ne sont pas une contrainte pour l’attribution de projets. Nous dépasserons nos réalisations de l’année dernière dans le cadre de l’exercice en cours », a déclaré à FE le président de la NHAI, le Dr SS Sandhu.

La National Highways Authority of India (NHAI) prévoit d’attribuer des projets d’une valeur d’environ Rs 2,25 lakh crore au cours de l’exercice actuel. L’autorité a attribué 141 projets (4788 km) d’une valeur de 1,71 crore lakh Rs en 2020-2021.

La part des achats d’ingénierie et de la construction (EPC) dans les attributions du dernier exercice était de 50%, suivie du modèle de rente hybride (HAM) à 49%. Seuls deux projets ont été attribués dans le cadre du modèle de construction, d’exploitation et de transfert (BOT).

Des sources NHAI ont déclaré que les attributions de projets au cours de l’exercice actuel pourraient être de près de 5 000 km et que HAM devrait avoir la plus grande part de récompenses, suivi par EPC. BOT est susceptible de gagner du terrain pour constituer entre 5 et 10% du panier de récompenses. Les récompenses de projet par le biais de la route BOT ont fait un vide en 2018-19 et 2019-20.

«Les fonds ne sont pas une contrainte pour l’attribution de projets. Nous dépasserons nos réalisations de l’année dernière dans le cadre de l’exercice en cours », a déclaré à FE le président de la NHAI, le Dr SS Sandhu.

Pour l’exercice en cours, NHAI a été alloué Rs 57,350 crore dans le budget pour 2021-22, contre Rs 49 050 crore (RE) en 2020-2021. NHAI a également été autorisé à emprunter Rs 65000 crore en 2021-2022, comme en 2020-2021.

Selon les documents budgétaires, NHAI pourrait lever Rs 10 000 crore grâce à la monétisation de projets routiers opérationnels. NHAI a déjà soumis les documents requis au régulateur du marché Sebi pour lever au moins 5 100 crores de roupies grâce à son premier InvIT. En outre, quelques tranches du modèle péage-exploitation-transfert (TOT) seraient également essayées. La levée de fonds par la titrisation du péage serait également effectuée.

Le produit du programme de monétisation des actifs est utilisé pour rembourser la dette de NHAI, qui est d’environ Rs 3 lakh crore, à la fin de l’exercice 2020-2021, et pour développer les autoroutes.

NHAI a été chargé d’exécuter le projet Bhartmala Pariyojona en octobre 2017 dans le cadre duquel le gouvernement prévoit de développer un projet d’autoroute de 34800 km (y compris des tronçons résiduels de 10 000 km de NHDP) avec une dépense estimée à 5,35 lakh crore. Sur ce total, comme à la fin du mois de mars 2021, il a attribué 14679 km de tronçons d’une valeur de plus de 4 crore de lakh Rs.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.