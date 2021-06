NHAI va éponger Rs 15,000 cr via la monétisation cet exercice

in

Jusqu’à présent, NHAI a collecté environ 17 000 crores de roupies grâce au modèle ToT en accordant un bail à long terme dans trois lots sur les cinq tentés jusqu’à présent. Le sixième paquet aurait également pu décoller sans la circulation modérée sur les routes.

L’Autorité nationale des autoroutes de l’Inde (NHAI) s’est fixé pour objectif d’augmenter d’environ 15 000 crores de roupies grâce à la monétisation de ses actifs d’exploitation via des itinéraires de transfert de péage (TOT) et d’Infrastructure Investment Trust (InvIT) au cours de l’exercice en cours.

Des sources ont déclaré que le premier InvIT de l’autorité, grâce auquel NHAI prévoit de lever environ 5 100 crores de roupies et pour lequel le régulateur du marché SEBI a donné l’autorisation, devrait être lancé dans un mois environ. Il est proposé que les unités soient répertoriées dans le NSE. Le produit de l’inscription sera utilisé pour injecter des dettes ou des capitaux propres dans le SPV concerné — National Highways Infra Projects Pvt Ltd (NHIPPL). Le SPV percevra des péages sur les tronçons sous-jacents pendant 30 ans.

Le NHAI InvIT, le deuxième promu par une entité du secteur public après PGlnvlT, parrainé par la société de transport d’électricité PGCIL, a été lancé fin avril. Il sera interdit aux investisseurs particuliers.

NHAI peut lever des fonds supplémentaires d’environ Rs 5,000 crore en transférant plus d’actifs à l’InvIT plus tard dans l’année.

La source a déclaré que NHAI prévoyait également de lever au moins 5 000 crores de roupies grâce à la monétisation des routes à péage via la route ToT, mais il reste à décider si cela comprendrait un paquet ou plus. « Cela dépendra entièrement du retour du trafic sur les routes », a précisé la source.

Selon l’agence de notation Icra, les perceptions de péage ont diminué d’environ 10 % en avril 2021 par rapport à mars 2021 et auraient diminué de 25 à 30 % en mai 2021 par rapport à avril 2021.

Le produit du programme de monétisation des actifs est utilisé pour rembourser la dette et développer des autoroutes. En mars 2021, NHAI avait une dette de Rs 3 lakh crore.

L’autorité a été chargée d’exécuter le projet Bhartmala Pariyojona en octobre 2017, dans le cadre duquel le gouvernement prévoit de développer un projet d’autoroute de 34 800 km (y compris des tronçons résiduels de NHDP de 10 000 km) avec une dépense estimée à 5,35 lakh crore Rs. Sur ce total, comme à la fin mars 2021, il a attribué 14 679 km de tronçons d’une valeur de plus de Rs 4 lakh crore.

Pour l’exercice en cours, NHAI s’est vu allouer 57 350 crore de Rs dans le budget 2021-22, contre 49 050 crore de Rs (RE) en 2020-2021. NHAI a également été autorisé à emprunter 65 000 crores de roupies en 2021-22, comme en 2020-21.

