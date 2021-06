NHB réfléchit à une entité pour la titrisation ; financement du logement pour avoir un coup de pouce

Dans le cadre de l’objectif du gouvernement « Un logement pour tous » d’ici 2022, 8 à 10 crores de maisons supplémentaires devront être construits, ce qui coûtera environ 100 à 115 lakh crore, avait observé le panel.

La National Housing Bank (NHB), gérée par l’État, envisage de créer une entité de titrisation adossée à des créances hypothécaires dans une coentreprise avec un ou plusieurs partenaires, ont indiqué des sources à FE, dans une étape importante vers le développement d’un marché structuré dans cet espace.

Cette entité ad hoc (SPE) devrait être établie en tant que société financière non bancaire (NBFC) et réglementée par la Reserve Bank of India (RBI). L’entité contribuera à approfondir le marché de la titrisation, à résoudre les créances douteuses et à élargir les possibilités de financement des sociétés de financement du logement (HFC).

La NHB peut détenir une participation majoritaire (51 %) dans la SPE dans un premier temps, et le capital restant peut être levé auprès d’agences multilatérales. Sa participation serait réduite progressivement une fois que les investisseurs se joindraient à nouveau.

Cette décision est en phase avec les recommandations de 2019 du comité Harsh Vardhan établies par RBI, qui avait envisagé un rôle d’ancrage pour la NHB dans une opération de titrisation. La SPE émettra des titres contre des expositions sous-jacentes qui sont toutes des hypothèques – à la fois commerciales et résidentielles.

Soulignant le manque de standardisation dans l’espace de titrisation du financement du logement comme une « contrainte importante », le panel de Harsh Vardhan avait suggéré qu’un intermédiaire crédible (sous le NHB) soit mis en place « qui puisse non seulement faire évoluer ces normes avec les apports de l’industrie, mais aussi s’engager capital à des titres qui adhèrent à ces normes ».

Compte tenu de la crédibilité et de l’expertise de la NHB dans le segment du financement du logement, toute entité de ce type aura la plus grande capacité (que toute autre entreprise) à mobiliser des capitaux auprès d’investisseurs. Il permettra également la séparation des activités de prêt/refinancement de la NHB.

Le panel RBI avait recommandé que l’actionnariat de l’entité soit diversifié, à l’avenir, pour inclure des représentants de la communauté des initiateurs tels que les HFC, les banques et les compagnies d’assurance, entre autres. Les participations des investisseurs initiateurs devraient être plafonnées à 5 % pour éviter les conflits d’intérêts.

Dans le cadre de l’objectif du gouvernement « Un logement pour tous » d’ici 2022, 8 à 10 crores de maisons supplémentaires devront être construits, ce qui coûtera environ 100 à 115 crores de lakh Rs, avait observé le panel. Dans cette optique, les HFC continueraient à jouer un rôle clé dans l’octroi de crédit. Cependant, les prêts immobiliers souffrent généralement d’un problème structurel de gestion actif-passif pour les prêteurs en raison d’un décalage entre la période d’échéance à long terme des prêts et les sources de financement à court terme des HFC. Pour y remédier, les HFC épongent généralement les ressources en regroupant les prêts immobiliers pour émettre des titres adossés à ces prêts via la titrisation.

Le cadre réglementaire existant pour la titrisation couvre généralement deux types de transactions : les cessions directes (DA) et les certificats pass-through (PTC). Les deux impliquent la mise en commun des prêts et la vente à un tiers pour transférer le risque de crédit.

Le marché de la titrisation a été dominé par les transactions de cession directe (DA) et celles de PTC ne représentaient qu’un quart des transactions globales en 2019. Cela empêche la participation à grande échelle des grands investisseurs, tels que les assurances, les fonds de pension et les fonds communs de placement. En effet, la titrisation via la voie DA implique généralement des transactions bilatérales personnalisées qui gardent les détails clés – y compris sur l’évaluation, la performance du pool et le prépaiement – confinés aux parties concernées.

Cependant, lorsque la titrisation fait intervenir le PTC, les prêts regroupés sont vendus par l’intermédiaire d’un intermédiaire, mis en place en tant que véhicule ad hoc. Ce processus est généralement plus transparent et contribue à la normalisation.

