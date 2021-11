Nhc Feat. Taylor Hawkins, Dave Navarro et Chris Chaney : Sortie du clip de « Devil That You Know »

NHC, le nouveau groupe avec LA DÉPENDANCE DE JANE membres Dave Navarro et Chris Chaney aux côtés de COMBATTANTS DE FOO le batteur Taylor Hawkins, a sorti le clip officiel de la chanson « Diable que vous connaissez ». La piste, qui comporte Hawkins au chant/batterie, Navarro à la guitare et Chaney à la basse, vient dans la foulée du premier spectacle en tête d’affiche du groupe au Troubadour le 23 novembre à guichets fermés presque instantanément.

« Diable que vous connaissez » et « Yeux paresseux » suivre la sortie de « Nourrir le cruel » et « Mieux aller de l’avant », tous deux arrivés en septembre.

Hawkins et Chaney déjà joué ensemble dans Alanis Morisetteau milieu des années 90 et sont camarades de Hawkinsle projet solo de , TAYLOR HAWKINS ET LES COATTAIL RIDERS.

Le mois dernier, NHC – un acronyme pour Navarro, Hawkins et Chaney — a joué un set de sept chansons à Eddie Vedder‘s Fête d’Ohana. Le trio a livré cinq chansons de son premier album encore à paraître et des reprises de REINE‘s « Reste en vie » et PIMENTS ROUGES PIQUANTS‘ « Mes amies ».

Hawkins a parlé à Forbes de NHC‘s à venir : « Ce que je retiens musicalement de cet album, c’est souvent que les enregistrements moi et Chris fabriqué avec CAVALIERS DE COATTAIL et des trucs, j’ai dû utiliser une forme de comédie ou une forme de « Ça ressemble à REINE, en quelque sorte, mais ce n’est pas le cas.’ Nous avions des musiciens extraordinaires, mais quand vous entendez Dave joue de la guitare, tu es juste, ‘c’est Dave.’ Et il est l’un des derniers, oserais-je dire, cool shredders ; il peut vraiment déchirer. Et il fut un temps, après 1992, les solos de guitare se sont éteints, pour longtemps. Et ils rampent de temps en temps, [on] COMBATTANTS DE FOO des albums et des trucs. Et on avait ça, on avait Davele son de la guitare pour accrocher notre chapeau en ce qui concerne le style de musique. Nous n’avions pas besoin d’avoir des trucs amusants. C’est exactement ce que cela ressemble quand moi et Dave et Chris se réunir et faire de la musique. Très démocratique, toutes les chansons étaient écrites différemment. Chaney écrit des lignes de basse. Mais il n’y avait rien de tout ça, ‘C’est ma chanson, c’est comme ça que je veux qu’elle soit’ des conneries du tout. »

Hawkins, qui joue de la batterie et chante NHC, précédemment appelé Navarro « le meilleur guitariste principal du rock alternatif », tandis que Dave mentionné NHC comme un « éveil de tout ce qu’il aimait jouer ». Il a dit Forbes: « Franchement, ces deux gars, Chris et Taylor, sont probablement les deux meilleurs musiciens que j’aie jamais rencontrés juste en termes de musicalité, étant capable d’écrire sur place, proposant juste une centaine d’idées, continuez, sans vous arrêter. C’est incroyable. »

Selon Navarro, NHCLe premier album de ‘ contiendra 12 titres. Il a ajouté: « Le disque a une telle portée émotionnelle tout au long de celui-ci. »

En janvier dernier, Hawkins, Navarro et Chaney fait équipe avec NŒUD COULANT et PIERRE AURE leader Corey Taylor dans un supergroupe appelé CONTRÔLE AU SOL, qui a joué à « La célébration de Bowie : juste pour un jour » en hommage au regretté David Bowie.

Crédit photo: Ross Halfin



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).