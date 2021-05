“ N’hésitez pas à renvoyer les officiers incompétents ”: la Haute Cour de Patna met en garde le gouvernement de Nitish alors que le COVID-19 se propage dans les villages du Bihar

Prenant connaissance des cadavres retrouvés flottant dans la rivière Ganga, le tribunal a demandé au gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’incident de Buxar. (Photo d’archive)

La Haute Cour de Patna a demandé au gouvernement du Bihar de rendre compte des décès survenus dans les villages en raison de la deuxième vague COVID-19. Le tribunal a également demandé au gouvernement de Nitish Kumar de soumettre le statut d’environ 40 migrants lakh qui étaient retournés dans l’État lors de la première vague de l’année dernière. Le tribunal a déclaré que plus de 40 habitants de lakh étaient rentrés chez eux au cours de la première vague et a demandé au gouvernement de fournir des données sur le nombre d’entre eux revenus de l’État pour gagner leur vie. Il a également demandé des données recherchées sur les personnes qui sont revenues au cours de la deuxième vague de la pandémie. Prenant connaissance des cadavres retrouvés flottant dans la rivière Ganga, le tribunal a demandé au gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’incident de Buxar.

Le tribunal a fait les observations lors de l’audition d’un PIL. Un banc de division du juge en chef Sanjay Karol et du juge S Kumar a également demandé au gouvernement de l’État de présenter un rapport détaillé sur les mesures prises pour lutter contre la crise de Covid, en particulier dans les zones rurales. Le tribunal a demandé un rapport par district sur les décès.

Soulignant l’importance et l’importance d’un déplacement de l’attention vers les zones rurales, le tribunal a demandé au gouvernement de veiller à ce que personne ne soit privé d’installations médicales en relation avec Covid-19.

Le banc a déclaré qu’il était de notoriété publique que dans les zones rurales, en particulier les analphabètes, les marginalisés et les démunis ne sont ni conscients ni n’ont la volonté d’accomplir les formalités liées au COVID-19, car les parents accomplissent immédiatement les derniers rites selon les pratiques courantes. .

“Il sera du devoir des Mukhiya / Up-Mukhiya / Pramukh / Up-Pramukh / Adhayaksha / Up-Adayaksha de veiller à ce que tous les décès survenant dans leurs juridictions respectives soient immédiatement signalés et certainement pas plus tard que 24 heures”, a déclaré le rechercher.

Le tribunal a également demandé aux autorités de s’assurer des informations exactes sur la cause du décès et a ajouté qu’il n’hésiterait pas à donner des instructions pour la révocation des représentants publics qui manquent à leurs obligations.

Le tribunal a déclaré que des installations médicales allant du dépistage à l’isolement doivent exister dans les zones rurales.

