N’hésitez pas, c’est la meilleure application de navigation et de cartographie pour Android Auto | Moteur

Google a ouvert les portes d’Android Auto à d’autres systèmes de navigation tiers. Google Maps et Waze sont désormais concurrents.

Jusqu’à présent, Google Maps et Waze, deux applications Google, étaient les seules options dont disposaient les utilisateurs d’Android Auto pour vérifier les itinéraires sur la route. Mais en début d’année, Google a publié une nouvelle mise à jour permettant d’inclure de nouvelles applications de la concurrence.

Des applications comme Tom Tom ou Sygic ont réussi à s’intégrer dans ce système Google pour les voitures. C’est un vaste marché sur lequel ils peuvent toucher un grand nombre d’utilisateurs, mais pour cela, ils doivent vous convaincre que votre application est meilleure que celles de Google que vous utilisez depuis si longtemps.

Il y a quelques facteurs pour lesquels Google Maps se démarque des autres applications sur Android Auto, encore plus que Waze. Le géant de l’internet a proposé de faire de son application de navigation l’outil le plus complet et le plus sécurisé par rapport aux autres.

Pour obtenir cet avantage, comme indiqué par le site Autoevolution, Google a décidé de garder Google Maps dans un processus de mise à jour constante. Chaque semaine, l’application est mise à jour avec des améliorations de sécurité et des corrections de bogues afin que rien n’échoue lors de son utilisation. De plus, les utilisateurs du programme bêta ont accès à des nouvelles intéressantes à tester tous les quelques jours.

L’une de ces améliorations sur lesquelles Google travaille pour qu’Android Auto se démarque du reste des alternatives sur le marché est le mode de conduite avec lequel transformer Google Maps dans l’axe de l’ensemble du système Android Auto et finirait par le remplacer par unissez plus à la voiture avec le téléphone dans une interface plus simple et plus cool.

est Mode de conduite prioriser certaines fonctions avec de gros boutons pour éviter les distractions au volant, tout en ayant accès au contrôle de la musique, des appels et des messages. Il est en phase de test mais selon les informations actuellement connues, il peut s’agir d’un excellent pari pour les utilisateurs de Google Maps et son intégration avec Google Assistant.

Un autre avantage auquel cette application ressemble est que est libre, par rapport à d’autres options qui incluent des versions payantes. Néanmoins, il faut tenir compte du fait qu’en échange de l’utilisation de l’application sans payer, Google effectue un crawl de données plus important que celui des autres entreprises. Si la confidentialité n’est pas une maxime pour certains utilisateurs, Google est toujours une option très intéressante pour toutes ces raisons.