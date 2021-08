NHL 22 Beta Tech Test à venir, voici comment s’inscrire

EA est à la recherche de fans passionnés de la LNH pour participer au test technique fermé de NHL 22. À l’approche du lancement du jeu, l’objectif de ce test sera de stresser les serveurs en faisant s’affronter les joueurs dans des matchs en ligne.

L’espace dans le test est limité, vous voudrez donc vous inscrire rapidement si vous êtes intéressé. Le test s’étendra sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S et débutera fin août. Ce sera une version en cours de développement du jeu, et des bugs sont attendus. L’équipe de NHL 22 souhaite que les joueurs signalent tout bug ou fournissent des commentaires rencontrés lors du test technique fermé.

Nous recherchons des fans dévoués de la LNH pour participer et faire part de leurs commentaires à notre test technique fermé #NHL22. Il est disponible sur les 4 plateformes (PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X) et sera lancé fin août ! L’espace est limité alors assurez-vous de vous inscrire dès que possible : https://t.co/PIO7EkSWse pic.twitter.com/jkrgft8hci – Clappy (@TheClapperton) 6 août 2021

Les personnes sélectionnées recevront fin août un e-mail contenant un code pour le test et un lien vers le forum de commentaires privé. Les participants ne seront pas autorisés à partager des vidéos et des captures d’écran ou à diffuser le jeu pendant le test. La violation de ces conditions peut entraîner la révocation de votre accès par EA.

Pour vous inscrire et avoir une chance de participer au test sur le site Web d’EA, il vous suffit de sélectionner la plate-forme sur laquelle vous souhaitez jouer. Ensuite, fournissez certaines de vos informations, y compris votre adresse e-mail, votre date de naissance et votre pays. De plus, la progression du jeu, les réalisations, les données de personnage ou les indicateurs d’état ne seront pas transférés dans le jeu principal.

NHL 22 devrait sortir cette année sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.