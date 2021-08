NHL 22 sera annoncé le 19 août avec une bande-annonce de révélation

EA Sports a annoncé que NHL 22 sera révélé ce jeudi 19 août, soit le jour même où Activision dévoile officiellement Call of Duty: Vanguard.

NHL 22 sera révélé à 8 h 00 PT / 11 h 00 HE ce jour-là à travers une bande-annonce de révélation, que nous publierons sur GameSpot dès que nous la verrons.

Le jeu de la LNH de cette année devrait être le premier conçu pour PlayStation 5 et Xbox Series X|S, bien qu’il soit également vraisemblablement prêt à être lancé sur PlayStation 4 et Xbox One. EA a confirmé l’existence du jeu, mais n’a rien dit sur ce à quoi s’attendre en termes d’améliorations et de mises à jour par rapport au jeu de l’année dernière.

Une grande question à laquelle nous espérons voir une réponse jeudi est de savoir quel patineur professionnel est sur la couverture de NHL 22. Qui que ce soit a de gros souliers à remplir, comme l’un des plus grands joueurs de la LNH de tous les temps, Alexander Ovechkin, a honoré la couverture de NHL 21.

Si l’histoire est une indication, NHL 22 devrait être lancé vers septembre ou octobre, programmé avec le début à peu près au moment où la nouvelle saison de la LNH commence en octobre. La LNH obtient sa 32e équipe cette saison avec le Seattle Kraken, et on s’attend à ce que cette équipe apparaisse dans NHL 22. Continuez à vérifier avec GameSpot pour les dernières nouvelles sur NHL 22.

Le prochain grand jeu de sport d’EA est Madden NFL 22, qui sera lancé le 20 août. Après cela, FIFA 22 sortira le 1er octobre. EA a également un nouveau jeu de golf PGA Tour à venir, mais pas avant le début de 2022. Un nouveau match de football universitaire est dans ça marche aussi, mais il n’a pas encore de date de sortie.