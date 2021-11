Les créances restent stables à Rs34,3 milliards. Le PAT consolidé a augmenté de 12,4 % en glissement annuel pour atteindre 13,4 milliards de roupies.

NHPC a déclaré des bénéfices stables au deuxième trimestre de l’exercice 22, avec des revenus/EBITDA/PAT autonomes déclarés de 27,5 milliards de Rs/18 milliards de Rs/13 milliards de Rs, respectivement, en hausse de 7,5%/14,2%/0,5% en glissement annuel, respectivement. Les principaux facteurs ayant une incidence sur les chiffres étaient – 1) une génération nette plus élevée à 9 912 MU (en hausse de 5,3 % en glissement annuel), 2) une réduction des coûts salariaux de 10,9 % en glissement annuel à 3,1 milliards de roupies, et 3) une baisse des autres revenus à 1,7 milliard de roupies (en baisse de 60 % en glissement annuel) principalement en raison de la baisse du LPS.

Les performances du T2FY22 portent le BPA déclaré de la société au S1FY22 à 2,2 Rs (en hausse de 9,7 % en glissement annuel), et nous pensons qu’elle est en bonne voie pour atteindre un BPA de 3,2 Rs au cours de l’EX22E. Les initiatives d’énergie renouvelable de NHPC seront un important créateur de valeur à moyen terme et l’entreprise continue d’y participer activement. Maintenir « acheter » avec un prix cible révisé basé sur le DCF de Rs45 (auparavant : Rs35), incorporant la valeur de la plate-forme pour les énergies renouvelables après la capacité solaire de 1 GW gagnée récemment dans le cadre du programme CPSU.

Nous mettrons à jour avec plus de détails après l’appel post-résultat qui se tiendra le 16 novembre. La production autonome augmente de 5,3% en glissement annuel : sur une base indépendante, les revenus du trimestre ont augmenté de 7,5% pour atteindre 27,5 milliards de roupies, aidés par une augmentation de 5,3% en glissement annuel en production nette à 9 912, tandis que l’EBITDA était en hausse de 14 % à 18 milliards de roupies, aidé par une réduction de 11 % en glissement annuel des dépenses de personnel. Le PAT rapporté à Rs13billion était en hausse de 0,5% en glissement annuel, impacté en raison de la réduction de 60% des autres revenus à Rs1.7billion, en raison de la baisse des majorations de retard de paiement. Le PAF du T2FY22 était de 98,3% (vs 91,7% au T1FY21).

Le revenu incitatif total au T2FY22 a augmenté de 10 % en glissement annuel pour atteindre 2,2 milliards de roupies. Avec cela, le BPA H1FY22 à Rs2.2 augmente de 9,7% en glissement annuel, et la société est sur la bonne voie pour atteindre un BPA total de Rs3.2 au cours de FY22E. Les créances restent stables à Rs34,3 milliards. Le PAT consolidé a augmenté de 12,4 % en glissement annuel pour atteindre 13,4 milliards de roupies.

Continue d’être agressif sur le front des énergies renouvelables : NHPC vise à développer une capacité de 5 GW RE (y compris des projets solaires flottants) au cours des trois prochaines années et 25 GW au cours des sept à huit prochaines années. Elle créera une filiale énergie renouvelable pour accélérer les processus et développer tous les projets en mode propriété.

Les projets en cours de mise en œuvre comprennent : une capacité solaire flottante de 500 MW à travers Odisha via une coentreprise, un projet solaire flottant de 100 MW à Telangana, un projet solaire CPSE de 1 GW, un projet solaire flottant de 50 MW au Kerala, un projet solaire de 140 MW à Odisha, un projet UMREPP de 600 MW à Jaisalmer, Rajasthan, un projet solaire de 600 MW dans le TN , 1 200 MW UMREPP à Jalaun, UP. NHPC a remporté un autre 1 GW dans le cadre de l’offre du programme CPSU, à un tarif de Rs2,45/unité avec une composante VGF de Rs4,5mn/MW.

Insuffle des capitaux propres dans les coentreprises : le conseil d’administration de NHPC a approuvé une prise de participation de 74 millions de roupies dans la coentreprise avec GEDCOL pour la mise en œuvre de projets solaires flottants de 500 MW à Odisha. En outre, une prise de participation de 510 millions de roupies a été réalisée dans la coentreprise pour la mise en œuvre du projet Ratle de 850 MW par la société.

Les valorisations restent attractives : nous maintenons notre note d’achat sur l’action mais révisons notre objectif de prix basé sur le DCF à Rs45 (auparavant : Rs35), incorporant la valeur de la plate-forme pour les énergies renouvelables après la capacité solaire de 1 GW remportée récemment dans le cadre du programme CPSU. Sur la base de l’EX24E, l’action se négocie à 7x P/E et 0,9x P/B et à un rendement de dividende de 5,4%.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.