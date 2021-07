NHS Covid chaos comme près d’une application de suppression sur quatre | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le gouvernement a récemment été soumis à d’immenses pressions en ce qui concerne la soi-disant « pingdémie ». Des centaines de milliers de personnes ont été contactées par l’application NHS leur disant de s’auto-isoler pendant 10 jours après avoir été en contact avec une personne testée positive pour COVID-19. De nombreuses entreprises sont aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre et certaines ont été contraintes de fermer.

Le contrecoup a également été alimenté par le refus initial de Boris Johnson de s’auto-isoler après avoir été en contact avec le secrétaire à la Santé Sajid Javid qui a été testé positif pour le virus.

Selon un sondage réalisé par JL Partners, alors que 72% des personnes qui ont participé pensent que la position du gouvernement sur Covid a été une « pagaille » ces derniers jours, il y a un soutien clair pour le Premier ministre « sinon maintenant, quand ?“ approche.

L’enquête a porté sur 1 021 adultes en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse qui ont été interrogés en ligne lundi et mardi.

Les participants ont également affirmé qu’à moins qu’il n’y ait une crise à grande échelle du NHS et si les décès de Covid restent faibles, ils sont opposés à de nouvelles restrictions.

Cependant, plus de 20% ont affirmé avoir supprimé l’application NHS de leurs appareils électroniques ou l’avoir désactivée.

Et, près d’un sur cinq de ceux qui se sont débarrassés de l’application l’ont fait depuis que Boris Johnson et Rishi Sunak ont ​​semé la confusion en ne s’isolant pas avant que la pression publique ne monte.

Parmi ceux qui utilisent l’application, 24% ont déclaré qu’ils envisageaient de la désactiver.

Plus de 60% du public ont déclaré que les ravages causés par M. Johnson et M. Sunak rendraient les gens moins susceptibles d’obéir aux règles d’auto-isolement, 72% affirmant que cela conduirait plus de personnes à supprimer l’application.

De même, 28% disent que les restrictions devraient continuer à être assouplies si les taux d’hospitalisation restent élevés tandis que les décès restent faibles.

Cependant, la grande majorité est en faveur d’une autre répression de Covid si le NHS risque d’être dépassé par une forte recrudescence des cas.

Près de trois électeurs sur quatre pensent qu’il y aura un autre verrouillage en hiver.

Dans l’ensemble, 61% des personnes pensent que M. Johnson a mal géré Covid, 31% déclarant qu’il l’a bien géré.

La nouvelle intervient après que le Royaume-Uni a enregistré hier 46 558 cas de coronavirus et 96 décès.