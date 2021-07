NHS: l’appelant affirme que les infirmières ne méritent pas d’augmentation de salaire et ne devraient pas faire grève | Royaume-Uni | Nouvelles

Gavin de Portsmouth a souligné qu’il n’était pas favorable à une augmentation de salaire pour les infirmières du NHS parce que « des centaines de milliers » qui ont travaillé pendant la pandémie n’obtiennent pas non plus d’augmentation de salaire. Il a souligné que 25 000 £ par an étaient un bon salaire et que, par conséquent, les infirmières n’en avaient plus besoin. Les commentaires interviennent alors que les syndicats de la santé et le personnel du NHS menacent de faire grève contre l’augmentation de salaire “dérisoire” de 3% proposée par le secrétaire à la Santé, Sajid Javid. Le gouvernement dit que pour l’infirmière moyenne, cela signifiera 1 000 £ supplémentaires par an et donnera environ 540 £ supplémentaires aux nettoyeurs et aux porteurs. M. Javid a déclaré que l’augmentation serait antidatée à avril et inclurait les infirmières, les ambulanciers paramédicaux, les consultants, les dentistes et les médecins généralistes salariés, mais pas les médecins juniors.

L’appelant a déclaré: “Si les infirmières choisissent de se mettre en grève, je ne les soutiendrais absolument pas à 100%.

«Très peu de gens aiment la vérité, vous la trouvez dans des organisations comme le NHS.

« Le fait est que oui, je suis d’accord pour dire que tout le monde mérite une augmentation de salaire.

«Et oui, je suis d’accord pour dire que le NHS a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles.

La variante JUST IN Delta est 46% plus susceptible de provoquer une réinfection que la souche Alpha

« Mais ce ne sont pas les seules personnes qui ont travaillé pendant la pandémie. »

Il a poursuivi en disant : « Il y a des centaines et des centaines de milliers d’autres personnes qui ont travaillé et n’ont eu aucune augmentation de salaire et n’obtiendront pas d’augmentation de salaire.

« Des centaines de milliers d’entre eux gagnent un salaire bien inférieur à celui d’une infirmière et je parle également d’une infirmière débutante.

« Si tout le monde décide qu’il va se mettre en grève simplement parce qu’il n’obtient pas l’augmentation de salaire qu’il souhaite, alors d’accord, nous allons être un peu dans le pétrin.

LIRE LA SUITE Le personnel du NHS a offert une augmentation de salaire «extraordinaire» de 3%

Alors que Pat Cullen, secrétaire général suppléant du Royal College of Nursing, a déclaré: « Lorsque le Trésor s’attendait à ce que l’inflation soit de 3,7 %, les ministres réduisent sciemment le salaire d’une infirmière expérimentée de plus de 200 £ en termes réels. »

Le collège avait exhorté les ministres à accorder aux infirmières une augmentation de 12,5%.

Cela survient alors que le gouvernement a abandonné son intention de faire de seulement 1,5% des 3% d’augmentation une augmentation permanente des salaires, les 1,5% restants agissant comme une prime unique, mais les groupes de personnel ont averti qu’ils condamneraient une telle décision.

Les plans font suite à un gel des salaires du secteur public pour 2021-2022, annoncé par le gouvernement en novembre, avec des exceptions pour ceux dont les salaires sont inférieurs à 24 000 £ et le personnel du NHS.