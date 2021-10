NHS: les maternités sous pression immense alors que Covid menace de submerger les services de santé | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Dr Edward Morris a déclaré au Guardian que le NHS pourrait bientôt être incapable de fournir «les soins dont il a besoin» aux femmes si les cas continuent de monter en flèche. Les dernières données montrent que 39 962 personnes auraient été testées positives pour COVID-19 dimanche.

Malgré l’augmentation des cas, le chancelier Rishi Sunak, 41 ans, a exclu de passer au plan pandémique B du gouvernement.

Il a déclaré à Andrew Marr lors de l’émission phare de l’Écossais sur la BBC : « Pour le moment, les données ne suggèrent pas que nous devrions passer immédiatement au plan B. »

Il a ajouté: « Mais bien sûr, nous garderons un œil là-dessus.

Les travaillistes et les libéraux-démocrates ont appelé le gouvernement à introduire certaines mesures incluses dans la liste du plan B.

« Les plans sont prêts, nous les avons décrits bien à l’avance pour nous assurer que les gens sachent quelles seraient les options possibles pour l’hiver, ce qui, selon nous, serait difficile. »

L’avertissement du Dr Morris intervient peu de temps après qu’il a été révélé que le NHS avait une liste d’attente record de 5,7 millions.

Dans le but d’éliminer l’arriéré, le chancelier a promis 6 milliards de livres sterling supplémentaires pour le NHS.

Le Dr Morris a souligné que cela pourrait affecter les femmes en attente de traitement gynécologique.

« La pandémie de Covid-19 est loin d’être terminée et nous devenons de plus en plus préoccupés par les immenses pressions auxquelles notre personnel de maternité est confronté cet hiver si la situation continue telle qu’elle est », a-t-il déclaré.

« Nous sommes également conscients des nombreuses femmes et filles qui souffrent de problèmes gynécologiques qui sont actuellement sur de longues listes d’attente sans fin en vue.

« Avec le nombre de cas de Covid-19 augmentant une fois de plus, le NHS pourrait bientôt se trouver dans une situation où il ne sera pas en mesure de fournir les soins dont il a besoin ou de faire face à l’énorme arriéré qui s’est déjà accumulé.

« Nous savons que lors de la première vague de la pandémie, le personnel de maternité a été redéployé dans différentes zones de l’hôpital, et nous exhortons les fiducies et les conseils d’administration du NHS à éviter cela à tout prix. »

Étant donné que le personnel de maternité est réputé posséder un « ensemble de compétences spécialisées », il ne peut pas non plus être remplacé par d’autres travailleurs.

Pour tenter d’atténuer la pression, le Dr Morris a exhorté les femmes enceintes non vaccinées à recevoir une dose du vaccin Covid.

« Nous voyons un nombre plus élevé de femmes enceintes en soins intensifs qu’à tout autre moment de la pandémie et la grande majorité de ces femmes ne sont malheureusement pas vaccinées.

« La vaccination contre le COVID-19 et la grippe est le meilleur moyen pour les femmes enceintes de se protéger et de protéger leur bébé cet hiver. »

Le Guardian affirme que les données montrent que près d’un sur cinq des patients pandémiques les plus gravement malades en Angleterre étaient des femmes enceintes non piquées.