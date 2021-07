On pense que le signal Bluetooth utilisé par l’application NHS est suffisamment puissant pour pénétrer dans les murs et alerter les personnes qui n’ont pas été en contact direct avec le coronavirus de s’auto-isoler jusqu’à dix jours. La semaine dernière, plus d’un demi-million d’alertes ont été envoyées via l’application Test and Trace.

C’est plus de 10 fois plus que ce qui a été émis au cours de la semaine précédant le 2 juin.

L’application du NHS devrait maintenant être examinée afin de réduire le nombre de personnes obligées de s’isoler.

Une source de Whitehall a déclaré au Telegraph : “Nous entendons parler de cas anecdotiques et nous savons qu’il est possible que le signal traverse les murs, bien qu’il soit affaibli.”

Le syndicat Unite a même averti que l’application causait des « dégats » sur la chaîne de production.

Le secrétaire général adjoint de Unite, Steve Turner, a déclaré: “Il est clair que quelque chose doit être fait à temps pour le 19 juillet, sinon les gens commenceront simplement à supprimer l’application en masse pour éviter les avis d’isolement.”

Rolls Royce a également averti qu’il avait du mal à faire face au nombre de travailleurs invités à s’auto-isoler.

Le directeur général, Torsten Muller-Otvos, a déclaré que Rolls Royce était “au bord d’une situation critique” et a ajouté qu’ils n’excluraient pas l’arrêt de la production.

Mais ce ne sont pas seulement Rolls Royce et Unite qui ont été touchés.

Les sondages suggèrent qu’environ un adulte britannique sur cinq a déjà supprimé l’application NHS Test and Trace pour éviter de s’isoler.

Savanta ComRes a demandé à 2 137 adultes britanniques s’ils avaient supprimé l’application.

Alors que le sondage a révélé qu’environ 20% de tous les adultes britanniques avaient supprimé l’application, ce nombre passe à environ un Britannique sur trois âgé de 18 et 34 ans.

Encore plus de répondants ont suggéré qu’ils supprimeraient l’application après la date de libération du 19 juillet.