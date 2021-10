NHS: un test et une trace «étourdissants» de 37 milliards de livres sterling critiqués dans un rapport – «Échec de la livraison» | Politique | Nouvelles

Le Comité des comptes publics (PAC) a conclu que le programme Test and Trace du NHS « n’avait pas tenu sa promesse centrale », malgré son coût de 37 milliards de livres sterling. Selon le Telegraph, le coût total du programme Test and Trace équivaut à environ un cinquième de l’ensemble du budget du NHS.

Le rapport de PAC, publié avant que le chancelier Rishi Sunak ne donne les détails de son coup de pouce aux soins de santé de 5,9 milliards de livres sterling dans le budget d’aujourd’hui, a déclaré que Test and Trace n’avait pas réussi à « permettre aux gens de revenir à un mode de vie plus normal ».

Malgré l’introduction du service de suivi Covid financé par les contribuables en mai 2020, le Royaume-Uni est entré dans des blocages nationaux supplémentaires et a connu une augmentation des cas de coronavirus.

Cependant, le programme Test and Trace a été salué par l’ex-secrétaire à la Santé Matthew Hancock et a même été décrit par Boris Johnson comme « battant le monde ».

Dame Margaret Hillier, présidente de PAC et députée de la coopérative travailliste de Hackney South & Shoreditch, a déclaré: « Le programme national Test and Trace a reçu des sommes alléchantes de l’argent des contribuables au milieu d’une crise sanitaire et économique mondiale.

« Il a énoncé des ambitions audacieuses mais n’a pas réussi à les atteindre malgré les sommes énormes qui lui ont été consacrées. »

Alors que Test and Trace s’est fixé un « taux d’utilisation cible » de 50 % pour le personnel du centre de contact, il n’a jamais réussi à atteindre son objectif.

Au lieu de cela, il a culminé avec seulement 49% des traceurs de contact fonctionnels.

Lors du troisième verrouillage du Royaume-Uni en février, ce chiffre est tombé à un point bas de 11%.

Mais le rapport a également contesté la dépendance du programme vis-à-vis de sociétés de conseil coûteuses.

« La dépendance continue envers les consultants hors de prix qui ont « réalisé » cet état de choses coûtera en soi au contribuable des centaines de millions de livres », a déclaré Dame Hillier.

Elle a ajouté : « Notre premier rapport sur [NHS Test and Trace] conclu qu’elle dépendait trop de sous-traitants coûteux et de personnel temporaire. Nous avons constaté qu’en octobre 2020, elle avait signé 407 contrats d’une valeur de 7 milliards de livres sterling avec 217 organisations publiques et privées. Fin décembre 2020, cela s’élevait à plus de 600 contrats. »

Test and Trace était dirigé par la baronne Dido Harding, l’épouse du député conservateur de Weston-super-Mare John Penrose, jusqu’en mai de cette année.

La baronne Harding devrait quitter son poste de présidente du NHS Improvement, qu’elle occupe depuis 2017, d’ici la fin de ce mois.

Selon le Telegraph, le rapport du PAC a conclu: « NHS Test and Trace a été l’un des programmes de santé les plus coûteux mis en œuvre pendant la pandémie avec un montant alléchant de 37 milliards de livres sterling sur deux ans, bien qu’il ait sous-estimé 8,7 milliards de livres sterling en sa première année.

« Il s’est concentré sur la prestation de programmes, mais ses résultats ont été confus et un certain nombre de ses objectifs déclarés ont été surestimés ou n’ont pas été atteints.

« Pour les énormes sommes d’argent mises de côté pour le programme, égales à près de 20% du budget 2020 à 2021 du NHS England, nous devons voir une stratégie et un héritage à long terme appropriés. »

Le journal rapporte également qu’un porte-parole du gouvernement a déclaré: » NHS Test and Trace a tenu ses promesses – briser les chaînes de transmission et sauver des vies.

« À ce jour, plus de 323 millions de tests ont été effectués et près de 20 millions de personnes contactées qui auraient pu autrement transmettre le virus sans le savoir.

« Nous nous sommes à juste titre appuyés sur la vaste expertise d’un certain nombre de partenaires des secteurs public et privé qui nous ont été d’une valeur inestimable pour nous aider à lutter contre le virus.

« Nous avons construit un réseau de test à partir de zéro qui peut traiter des millions de tests par jour – plus que n’importe quel pays européen – fournissant un test LFD ou PCR gratuit à toute personne qui en a besoin. »

Le directeur général de la UK Health Security Agency et successeur de la baronne Harding, le Dr Jenny Harries, a ajouté : « NHS Test and Trace a joué un rôle essentiel dans la lutte contre cette pandémie.

« Comme le reconnaît le Comité des comptes publics, il y a eu des améliorations dans la capacité de test, les délais d’exécution et la vitesse et la portée de la recherche des contacts – et une meilleure collaboration avec les autorités locales. »