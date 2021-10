Ni à Lidl ni à Mercadona : ce sont les meilleurs jus de supermarché selon l’OCU | La vie

Ce sont les jus les mieux emballés du supermarché selon l’organisation des consommateurs et des utilisateurs, et vous en avez sûrement vu beaucoup dans les rayons de votre supermarché préféré.

Un aliment à ne pas manquer dans votre alimentation est le jus, mais il existe des centaines d’offres sur le marché, et pour vous aider à choisir, l’UCO a réalisé une analyse des 97 types de jus que l’on peut trouver dans les supermarchés comme Carrefour, Alcampo, Mercadona ou Lidl, entre autres.

Et ce n’est pas la même chose de prendre des fruits directement qu’en jus, et c’est pourquoi lorsque vous allez au supermarché pour acheter du jus, vous devez choisir celui que vous considérez comme beaucoup plus sain, et en général selon le supermarché où vous allez vous avoir plus ou moins d’options pour trouver le plus sain pour votre famille.

Ainsi, l’UCO a comparé 97 jus de cinq types différents divisés par jus pressés, jus de concentré, nectars, boissons à base de jus et boissons à base de jus et de lait. Tous ont été collectés auprès de marques d’établissements tels que Alcampo, Carrefour, Eroski, Lidl et Mercadona, entre autres.

Plus précisément, ils disent que les jus pressés et les jus de concentré contiennent 100 % de fruits, tandis que les nectars et les boissons à base de jus contiennent 50 % de fruits et enfin la boisson au jus de lait ne contient que 20 % de fruits.

Autrement dit, si vous recherchez le meilleur jus concentré lors de vos visites au supermarché, vous devez choisir des jus pressés ou des jus de concentré. Les jus pressés sont le résultat de la pression des fruits et sont ce qui se rapproche le plus des jus faits maison, et ne contiennent pas d’additifs. Malheureusement, ils sont les moins abondants dans les supermarchés.

Ensuite, les jus de concentré ont également 100% de fruits et sont fabriqués en ajoutant de l’eau à un concentré de jus.

La plupart des concentrés proviennent de l’extérieur de l’Espagne. Ces jus de concentré ne contiennent pas d’additifs, mais 80% de ceux analysés par l’OCU ajoutent de la vitamine C car elle a été perdue lors du processus de concentration. Ils prétendent que la plupart des jus dans les supermarchés proviennent de ce type de concentrés.

Avec cela, l’UCO a dressé une liste des Les 10 meilleurs jus emballés des supermarchés la plupart des prix Carrefour, Alcampo et Ahorramas, entre autres.

Ainsi, bien sûr, la prochaine fois que vous irez au supermarché, vous saurez quels jus choisir pour votre famille en fonction de la teneur en fruits qu’ils contiennent et de leur note nutritionnelle.