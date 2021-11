Ni Android Auto ni CarPlay, c’est la fonction que tout le monde veut avoir dans sa voiture | La technologie

La radio est plus à la mode que jamais, en particulier pour les utilisateurs de véhicules, comme le montre un récent sondage.

La radio fait partie de nos vies depuis de nombreuses années, et malgré le fait que beaucoup pensaient qu’elle finirait par disparaître avec le temps, elle continue d’être un élément très important dans notre vie de tous les jours. surtout si vous êtes conducteur de véhicule.

Ceci est souligné par une étude publiée par Edison Research où 90% des personnes interrogées ont indiqué que le tuner radio devrait être un équipement standard dans toutes les voitures étant un pilier que les constructeurs automobiles devraient inclure maintenant et peut-être pour une bonne série d’années à venir.

Cette enquête, commandée par WorldDAB en association avec Radioplayer et sponsorisée par la National Association of Broadcasters (NAB), Commercial Radio Australia et Xperi, enquête sur les personnes qui ont acheté ou loué une voiture ou envisagent de le faire dans un avenir proche.

L’enquête ajoute que la disponibilité de la radio a un grand impact sur la décision d’acheter un véhicule de 82%Quelle que soit la tranche d’âge, c’est-à-dire que la radio plait autant à un jeune qu’à une personne âgée au volant.

Cependant, la radio est l’équipement le plus apprécié dans une nouvelle voiture considéré comme très important par 89 % des répondants, étant préféré aux autres technologies telles que les ports USB et la disponibilité du Bluetooth. Fait intéressant, des technologies telles qu’Android Auto sont considérées comme importantes pour 65% et Apple CarPlay pour 54%.

65% déclarent écouter fréquemment la radio dans la voiture, contre 23% qui utilisent des services de streaming musical en ligne ou 15% utilisent des CD. Votre principale raison d’écouter la radio est de recevoir des nouvelles et des informations dans 63% ou écouter les chansons préférées de 42%.

Mais la radio doit rester un équipement et un élément libre, puisque 93 % affirment qu’il est très important que l’écoute radio reste libre grâce aux synthétiseurs radio analogiques et numériques actuels.

Dans des données beaucoup plus récentes, 89% ont écouté la radio dans la voiture au cours de la semaine dernière et 76% déclarent l’écouter au moins une fois par jour.

Pour conclure, l’étude indique que la voiture reste le lieu le plus utilisé pour écouter la radio à 89% en moyenne parmi les personnes interrogées, suivi par 75 % qui l’écoutent à la maison et 39 % qui l’écoutent au travail.