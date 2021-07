Ni aucune goutte à boire : Si l’eau est sous-évaluée, son utilisation sera inefficace et excessive

Qu’il s’agisse de 4 % ou de 5 %, il est indéniable que l’Inde a une crise de l’eau.

Je suis né à Shillong et j’y ai passé mes 10 premières années. A Meghalaya, il pleut sans cesse. Après tout, Meghalaya est la demeure des nuages. Nous connaissions Cherrapunji, ou pour l’appeler par son vrai nom, Sohra. Nous étions fiers que Cherrapunji (comme on l’appelait alors) détenait un record du monde pour être l’endroit le plus pluvieux du monde et nous étions mortifiés quand il a perdu le record à un endroit en Colombie. La fierté a été retrouvée lorsque nous avons appris que Mawsynram, également à Meghalaya, détenait désormais le record. Les informations glanées à ce jeune âge ne sont pas toujours exactes. Selon la métrique (précipitations d’un jour, précipitations d’un mois, précipitations d’une seule année, une certaine mesure des précipitations moyennes), Cherrapunji, Mawsynram et des endroits en Colombie détiennent tous des records.

Notre maison n’avait pas d’eau du robinet. L’eau provenait de puits, parfois traitée au chlore. Donner à tous l’eau du robinet est considéré comme un objectif souhaitable et, pour l’Inde rurale, fait partie de la mission Jal Jeevan (mission nationale de l’eau potable en milieu rural). L’objectif fait également partie des ODD. Bien qu’il s’agisse d’un objectif souhaitable, nous devons accepter qu’il existe un jugement de valeur implicite, une prémisse subjective dans la proposition. Le véritable objectif devrait être l’eau potable, qui peut ou non être distribuée par des robinets. Par exemple, je peux obtenir de l’eau potable grâce aux ruisseaux du Meghalaya ou aux puits du Kerala. Ce n’est pas inférieur à l’eau insalubre des robinets. Mais permettez-moi de ne pas couper les cheveux en quatre.

Les maisons du Meghalaya sont construites d’une manière particulière, même si la modernisation prend progressivement un assaut. Près du toit, il y avait des canaux qui capturaient la pluie et la canalisaient dans d’énormes fûts de stockage. Cette eau était un complément important à l’eau du puits. Notre maison n’était pas spéciale. De nombreuses maisons du Meghalaya avaient le même design. Depuis le 22 mars, le Jal Shakti Abhiyan a pour slogan “Attrapez la pluie, là où elle tombe, quand elle tombe”. C’est ce que faisait Meghalaya. Il y a environ cinq ans, j’ai visité Shillong et j’ai retrouvé la vieille maison, vendue lorsque nous avons quitté Shillong. La maison se trouve au sommet d’une petite butte. La maison a maintenant l’eau du robinet. Les puits et les fûts de stockage ont disparu. J’avais soif et j’ai demandé un verre d’eau. On m’a donné une bouteille d’eau en bouteille de marque, peut-être le seul moyen maintenant de s’assurer que l’eau est sûre. (Les tests montrent que toutes les bouteilles d’eau de marque ne sont pas sûres.) Quant à Cherrapunji, où il pleut encore sans cesse, il y a une pénurie d’eau potable.

L’Inde fait face à un problème d’eau. Dans différents documents, j’ai trouvé trois déclarations différentes. Si vous les lisez attentivement, ils ne sont pas identiques. Avec sa part de la population mondiale, l’Inde possède (1) 4 % des ressources mondiales en eau ; (2) 4 % des ressources en eau renouvelables du monde ; (3) 4 % des ressources mondiales en eau douce. Étant donné que 97,5% de l’eau mondiale est constituée d’eau salée, le bon indicateur doit être l’eau douce. Pour calculer ces 4 %, il y a un numérateur et un dénominateur. Qu’est-ce que j’inclus dans ce dénominateur de l’eau douce du monde ? Dois-je inclure de l’eau dans les glaciers, sous les calottes glaciaires polaires, dans l’atmosphère et dans le sol trop profondément sous la surface de la terre ?

Il me semble qu’il y a de la subjectivité dans la détermination du dénominateur. C’est pire pour le numérateur, la partie spécifique à l’Inde. Quel pourcentage des précipitations annuelles moyennes dois-je inclure? Du débit annuel des rivières himalayennes ? Du potentiel des eaux souterraines ? Je n’ai pas trouvé de réponses claires. Par conséquent, le nombre de 4% semble être régurgité mécaniquement. À un certain niveau, c’est certainement pédant. Qu’il s’agisse de 4 % ou de 5 %, il est indéniable que l’Inde a une crise de l’eau. Il existe une crise globale de l’eau et une crise de distribution, car les précipitations vont du Meghalaya copieux au Rajasthan aride.

On aimerait connaître la disponibilité annuelle moyenne en eau par habitant. Le chiffre de la Commission centrale de l’eau est de 1 486 mètres cubes pour 2021. La Banque mondiale indique que le chiffre est de 1 100 mètres cubes. Cette différence est trop importante et quelqu’un devrait réconcilier les définitions et les données. Le stress hydrique se produit à moins de 1 700 mètres cubes et la pénurie d’eau à moins de 1 000 mètres cubes. En 1951, nous avions 5 177 mètres cubes. D’ici 2050, nous devrions avoir 1 235 mètres cubes. Il y a eu une explosion démographique, une collecte inefficace de l’eau et une utilisation inefficace (comme dans l’agriculture). Si une ressource est sous-évaluée, même si l’on ignore les externalités négatives, son utilisation sera inefficace et excessive.

Tout le monde connaît la réponse globale de la réforme : décentraliser, aligner la conception des politiques sur les bassins fluviaux, trier les problèmes interétatiques, définir clairement les droits sur l’eau (contraire les droits sur les eaux de surface avec les droits sur les eaux souterraines), briser les silos, réorganiser les lois environnementales, développer les capacités locales, introduire associations d’usagers de l’eau, relancer les structures traditionnelles, retravailler les schémas d’irrigation et de culture et tarifer correctement l’eau. La mission Jal Jeevan est la fin de la vente au détail et son bilan est impressionnant, avec un objectif de 2024 pour les branchements partout dans l’Inde rurale. Le modèle d’ensemble est celui de la Mission nationale de l’eau.

L’auteur est président de l’EAC-PM. Les vues sont personnelles

