Ni avec le meilleur Zion ni avec le play-in: les pélicans, une ruine

Il n’y a pas de manière. Les pélicans sont incapables de redresser le projet ou avec toutes les installations du monde. Ni dans la saison au cours de laquelle Zion Williamson a atteint la célébrité, ni dans celle où, n’étant plus huitième, mais dixième, vous aviez des options pour les séries éliminatoires, ils ont réussi à faire un pas en avant. Pour l’instant, l’année II après Anthony Davis a été la même que la première, mais avec un plus grand rougissement, sans l’excuse de la blessure de Zion ou la rapidité du projet. Stan Van Gundy n’a pas réussi ce qu’Alvin Gentry n’a pas pu et l’équipe s’est retrouvée avec deux pattes de nez, loin de la phase finale et même de ce play-in pour lequel ils ont dû vaincre des équipes, a priori, moins talentueuses, comme Grizzlies ou éperons. Tous ont devancé la franchise de la Nouvelle-Orléans, qui a un été de réflexion devant elle dans lequel ils devront faire tout leur possible pour lier les bases d’un saut qui doit avoir lieu immédiatement afin de ne pas être éclipsé par des décisions drastiques qui bouleversent ce qui semblait à l’envers, il y a quelques cours, l’un des modèles avec le la plus longue course de la NBA.

Pour les pélicans, une saison se termine qui n’a jamais commencé. Le départ plein d’espoir (4-2) s’est fait sans match et a précédé la première mauvaise passe du parcours, mais pas la dernière. L’équipe de Stan Van Gundy a perdu ses cinq prochains matchs d’affilée et huit de neuf.; Depuis, il a toujours ramé à contre-courant, avec de très brefs moments d’espoir et des excès sous forme de mauvais jeu et plutôt une grande petite conviction. Les moments de bon match ont été fugaces et le manque de compréhension de l’équipe, une évidence qui n’a pas été résolue même avec le départ de vétérans se résume à JJ Redick, qui sur le marché d’hiver a mis le cap pour les Mavericks. Celui qui n’est pas sorti à ce moment-là était Lonzo Ball, qui n’était même pas dans le meilleur moment de sa carrière (14,6 + 4,8 + 5,7 et 37,8% en triplets) a réussi à être la solution. Bien sûr, ses bonnes statistiques lui permettront d’être convoité sur le marché (Il abandonnera une option de joueur de plus de 14 millions de dollars à la recherche d’un contrat plus important) et se dirigera vers des terres plus calmes, loin du bruit qui a toujours été autour de lui (LaVar ne lui a pas fait de bien) et avec son frère LaMelo monopolisant maintenant les projecteurs. Ce sera l’un de ceux qui sortira.

Les adieux de Lonzo (qui se produiront sauf surprise) permettront à Van Gundy de donner plus de puissance à Zion, qu’il utilise déjà pour relever le ballon à plusieurs reprises. Cela, et le bon travail de la base de l’extérieur, a débloqué l’attaque à certaines occasions, mais avec Brandon Ingram, les choses semblent de pire en pire: l’attaquant retrace les statistiques de l’année dernière (23,8 points par match), mais cela a continué la vague de mauvais jeu qui s’est développée dans la dernière partie de l’année dernière et qui nous a fait oublier le All Star qu’il est devenu la même année. Ingram a besoin de plus de balle et crée ses propres tirs, et il lui est difficile de s’adapter à Sion et d’attendre à l’extérieur pendant que son coéquipier, qui n’essaye que 0,6 3 points par nuit, monopolise la zone avec son corps volumineux. Le rapport entre les deux est presque obligatoire si l’on tient compte du fait qu’Ingram a reçu un contrat (qui a commencé à facturer cette année) de 158 millions de dollars dans cinq ans et que Zion le sera, lié à la franchise, au moins jusqu’en 2022-23 (option équipe, le prochain sera joueur). La possibilité que l’un des deux parte semble, pour l’instant, lointaine. Mais si les choses cessent de fonctionner, David Griffin et son second, Trajan Langdon, devront trouver des solutions.

Un mauvais présent et un avenir incertain

Cela ne s’arrête pas là: les pélicans ont 31-40 avec un seul match à gauche. C’est le même bilan que les Kings, avec qui ils partagent des épreuves, et derrière seulement ils ont les Timberwolves, Thunder et Rockets, trois équipes qui se disputent le meilleur tour du repêchage (certaines, avec peu de dissimulation) et pas une place en séries éliminatoires . Les demi-finales de la Conférence 2018 sont déjà un lointain souvenir et depuis, la franchise a enchaîné un bilan négatif après l’autre: le premier, au milieu de la farce Anthony Davis, qui a montré l’ère des joueurs habilités pour forcer sa sortie, ce qu’il a réalisé en été. Les deux suivants, dans le vain espoir que Sion changerait le sort d’un petit marché. La star (on peut déjà le définir comme tel) a en moyenne 27 points par match et est, finalement (l’attente n’a pas été très longue, mais la patience est toujours courte), le grand joueur qu’il a promis d’être. Il prend les compliments réticents de Shaquille O’Neal, il a ajouté 20 matchs au-dessus de 20 points et 70% dans les buts sur le terrain, et jusqu’en avril, il avait en moyenne 19,7 points dans la peinture, quelque chose que personne n’avait réalisé depuis 2001-02. Qui? Shaq. Bien sûr, le All Star de cette année a été mérité et, si votre physique vous respecte, ce sera le premier d’une longue série. Mais les Pélicans n’ont pas réussi à capitaliser sur leur talent et à en faire des victoires, le but ultime de toute équipe.

Plus … Avec Zion déchaîné et les plaintes de la franchise sur le peu de protection des arbitres sur leur étoile, les pélicans ont été une épave. Parce que oui, ils ont cinq joueurs sur dix; et oui, des découvertes prometteuses comme Nickeil Alexander-Walker ou Kira Lewis. Mais son jeu intérieur est un désastre (Steve Adams n’a pas fonctionné, Jaxson Hayes n’a pas été ce qu’il avait promis et la mauvaise action des deux a donné des minutes à Willy Hernangómez qui a caillé une saison tout à fait acceptable), ils ont un grand pouvoir de score ( la quatrième meilleure en Occident) qui contraste avec les désaccords défensifs constants (la cinquième pire défense de sa Conférence, la septième en NBA) et n’ont aucun sens ni direction. Il est vrai qu’ils sont troisième en rebonds (marque Van Gundy) et dixième en passes décisivesMais ils ont le cinquième pire pourcentage de 3 points de la ligue (au milieu de la triple ère) et le deuxième pire pourcentage de lancers francs (seuls les Thunder sont pires). Et la note nette est négative. Encore une fois.

Bref, peu ou rien à gratter pour une équipe qui n’a réussi à disputer ni les playoffs ni les play-in. Il n’a pas valu la vague de bons commentaires qu’Ingram a traîné, le secondaire ou l’amélioration de Lonzo. Le niveau de Zion non plus. Ni, bien sûr, l’arrivée d’un Stan Van Gundy dont le travail cette année est dangereusement proche de ce qu’il a fait à Detroit. et à des années-lumière de celui qui a élevé sa réputation de Magic vers les cieux. Les pélicans ont le projet à un moment clé et devront franchir la dernière étape l’année prochaine s’ils ne veulent pas se heurter à des problèmes, que Zion commence à s’impatienter et finit par forcer le transfert dans une image que nous avons déjà vue dans le passé (fermer) dans d’autres franchises. Pour l’instant, le jeune joueur (il fête ses 21 ans le 6 juillet) est bien au-dessus de ses coéquipiers et du maillot qu’il porte, celui qui représente une équipe plongée dans une énorme crise sportive et structurelle. Les pélicans doivent profiter de leur niveau d’étoile pour sortir du puits et oubliez une saison à partir de laquelle peu de choses positives peuvent rayer. Ils devraient le faire, principalement parce que l’excuse du petit marché ne correspond pas à une personne comme celle-là dans le personnel. Et parce que le temps est infini. Mais patience, jamais. Et encore moins en NBA.