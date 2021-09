Ni Barça, ni CSKA ni Partizán… Pangos, à la NBA !

in

09/10/2021 à 6h30 CEST

Kevin Pangos “ressuscité” la saison dernière au Zenit St. Petersburg sous les ordres de l’ancien entraîneur du Barça Xavi Pascual, vainqueur de l’Euroligue avec le Barça en 2010. De plus, son entame sensationnelle en quarts de finale de l’Euroligue face à Sarunas Jasikevicius l’a remis sur la carte des meilleures bases du tournoi.

Avant, le Canadien nationalisé slovène a vécu une épreuve lors de la saison 2019-20 après une bonne première année aux Palau, d’abord avec Sito Alonso puis avec le Serbe après le limogeage de l’entraîneur de l’UCAM Murcia.

Tout a commencé fin septembre 2019, lorsque le FC Barcelone a signalé « une blessure à un orteil (le gros) du pied gauche) & rdquor; cela le garderait KO “entre quatre et six semaines & rdquor;… mais il n’a joué qu’un match de plus en tant que joueur du Barça.

Cependant, sa ‘saison’ sur les bords de la Neva l’a transformé en un “bonbon” comme lorsque Zalgiris l’a “recruté” à Gran Canaria en 2016. Lors de la dernière Euroligue, Pangos a terminé avec 18,7 points par match (quatrième du tournoi), un total de 260 passes décisives (deuxième à six des Calathes de Barcelone) et +20 , 4 évaluation moyenne (7e).

Pangos a rendu fou le Barça en quarts de finale de la dernière Euroligue

| JAVI FERRÁNDIZ

Zenit a fait de son renouvellement une priorité pendant que les offres se déroulaient. Jasikevicius l’a eu pendant deux saisons à Kaunas (2016-18) et le Barça était intéressé dans une signature pour laquelle le CSKA a également soumissionné (ils avaient un accord qui a perdu de sa force après la signature du capricieux Aleksei Shved) et un “nouveau riche” comme Partizan qui dirigera le “vieux renard” Zelkjo Obradovic. Rien de cela.

Tel que rapporté par l’agent du joueur dans les informations collectées par ESPN, Kevin Pangos signera avec les Cleveland Cavaliers pour les deux prochaines saisons pour un total de 3,5 millions de dollars. (2,95 millions d’euros). De cette façon, celui de l’Ontario réalisera un rêve qui s’est évanoui après une étape réussie à l’Université Gonzaga qui ne lui a pas permis d’entrer dans le « projet » en 2015 alors qu’il était connu comme « le nouveau Nash ».

Pangos n’a disputé que trois matchs lors de la saison 2019-20 avec le Barça

| FCB

Maintenant cette porte s’ouvre à lui à 28 dans les ‘Cavs’, où Il va se battre pendant des minutes avec le meilleur joueur espagnol d’aujourd’hui, le Catalan Ricky Rubio qui a été échangé par les Timberwolves sur ce marché persan qui est devenu la « meilleure ligue du monde » autoproclamée.

Et la chose ne s’arrête pas là, puisque les Ohioans présentent également Darius Garland et un Collin Sexton qui pourrait sortir avant l’excès de bases dont dispose la franchise de l’Ohio.