Ni Emily ni Paris, les fans de mode sont là pour Sylvie

Alors que l’une des plus grandes critiques reçues par la série Netflix est la façon incessante dont elles tombent dans les clichés, avec Sylvie, elles le font avec succès. Eh bien elle représente parfaitement les valeurs des femmes françaises comme le style, la détermination, la sécurité et la modernité. Bien que Sylvie joue un rôle secondaire dans la série, la complexité de son personnage et son histoire intéressante l’ont amenée à faire de l’ombre aux protagonistes.

Emily à Paris (avec l’aimable autorisation de Netflix)

Interprétée par Philippine Leroy Beaulieu, l’âge de 58 ans devient un facteur important dans la construction du caractère. Mais juste pour nous montrer comment ce n’est qu’une construction et non un obstacle.