Ni en hiver ni en été, il vaut toujours mieux ne pas mélanger le café avec l’alcool | La vie

Après le repas, il y a des gens qui ont l’habitude de prendre un café avec de l’alcool, mais si les mélanges ne sont généralement pas bons, c’est moins le cas.

Le café est apprécié par la plupart des gens et est un must à leur époque, mais selon chacun, il est pris de manière différente. Certaines personnes préfèrent le boire seul, avec du lait, de la glace, de la crème, du sucre, de l’alcool ou même de la crème glacée. Parmi ces combinaisons, il y en a une qu’il vaut mieux éviter, en la mélangeant avec des liqueurs.

Nous comprenons que la consommation de boissons fortement alcoolisées est déjà nocive, mais la somme de l’alcool et de la caféine est particulièrement difficile à assimiler par le corps et il vaut mieux l’éviter. Même séparément si c’est dans de courtes périodes de temps.

Les effets que ce type de boisson peut avoir sont à la fois physiques et psychologiques. Sur le plan mental, la perception est trouble et incontrôlable, ce qui peut conduire à des comportements irrationnels ou dangereux, mais en matière physique les effets sont plus clairs.

Comme indiqué dans Medical Assistant, ceux qui « mélangent alcool et caféine ont 600 % plus susceptibles d’avoir des palpitations cardiaques et 400 % plus susceptibles d’avoir des tremblements, insomnie et irritabilité par rapport à ceux qui ne buvaient que de l’alcool.”

L’alcool et la caféine multiplient les altérations qu’ils peuvent provoquer et les résultats sont imprévisibles, ils provoquent des sensations qu’il vaut mieux éviter. C’est pourquoi il vaut mieux éloigner au maximum sa consommation, ce qui conduit aussi à démolir un autre mythe.

Que l’état d’ivresse soit passé avec un bon café est également discutable et il vaut mieux opter pour d’autres mesures plus appropriées pour ces moments-là. Le faux sentiment de sécurité est très courant et les conséquences ne sont généralement pas positives.