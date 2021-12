Ni les cheveux mouillés ni la marche pieds nus en hiver ne provoquent de rhume

01/12/2021 à 16:01 CET

Marie Docteur

Il existe une croyance très répandue qui passe des parents aux enfants et les fait, lorsqu’ils deviennent parents, continuer à prononcer des phrases comme celle-ci : « Fils, ne marche pas pieds nus, tu vas attraper froid. » Cet article a un but, que vous, qui le lisez, arrêtez de le dire à vos enfants et, ainsi, arrêtez de propager le mythe à la prochaine génération.

Comment « attraper » un rhume

Afin de démanteler le mythe selon lequel marcher pieds nus ou marcher avec les cheveux mouillés provoquerait un rhume ou un rhume chez nos enfants, nous avons demandé à notre pédiatre de famille, Lucía Galán (Lucía, ma pédiatre), comment elle attrape un rhume.

« Le rhume, la grippe ou le rhume (infections respiratoires) surviennent parce qu’un virus pénètre dans notre corps. Comment ce virus pénètre-t-il dans notre corps ? Par contact avec d’autres personnes porteuses de ce virus. La contagion se fait par les gouttelettes de salive que nous émettons lorsque nous parlons ou par nos mains. Donc, non, les virus ne sont pas « attrapés » en marchant pieds nus, les virus n’entrent pas par les pieds. »

« Les virus ne sont pas « attrapés » en marchant pieds nus. Les virus n’entrent pas par les pieds »

Lucia Galan

Pédiatre

C’est maintenant que vous vous posez la question suivante : Pourquoi, alors, y a-t-il plus de rhumes en hiver ?

Pourquoi y a-t-il plus de rhumes en hiver ?

Lucia, dans son livre ‘Le grand livre de Lucia, ma pédiatre’, nous donne plusieurs raisons :

Les baisse de température Ils font proliférer davantage certains virus catarrhaux, les gens s’infectent davantage et donc les virus circulent librement avec beaucoup plus de liberté et en plus grand nombre qu’en été. La grippe qui est un maladie saisonnière, frappe à notre porte vers le mois d’octobre et ne finit de partir qu’en mars. En hiver, nous passons plus de temps à l’intérieur, entouré de plus de monde qu’en été. Cela facilite la propagation des virus. Les basses températures rendent le ciloui, ces poils que nous avons dans le nez et dans les voies respiratoires et qui servent de filtre, funissez-vous de manière plus paresseuse, il est donc plus probable qu’un virus leur échappe et se termine par un simple rhume. Le rhume est « attrapé » en étant en contact avec une personne enrhumée | Freepik

Autres mythes autour du froid

Que marcher pieds nus ou les cheveux mouillés provoque le rhume n’est pas le seul mythe qui existe autour du rhume et de la grippe. Il y a plus:

Le jus d’orange prévient le rhume

Lucía Galán est catégorique sur ce point : « Le jus n’augmente pas les défenses, même s’il est riche en vitamine C. Les sirops, pilules, vitamines ou autres remèdes maison ne les élèvent pas non plus.

Les rhumes ne sont guéris que lorsqu’ils nous donnent un antibiotique

Erreur. Nous devons toujours nous rappeler que les virus ne sont jamais traités avec des antibiotiques. Seules les bactéries sont traitées avec des antibiotiques. Et les rhumes, les rhumes et les grippes sont des virus. La résistance aux antibiotiques est aujourd’hui l’une des plus grandes menaces pour la santé mondiale, causant des milliers de décès par an dans le monde. Si c’est la grippe, si c’est un rhume, vous n’avez pas besoin d’antibiotiques. « Seulement si, au bout d’une semaine, les symptômes ne s’améliorent pas, si l’état général s’aggrave ou si la fièvre et l’inconfort persistent au bout de quelques jours, on peut suspecter qu’il peut s’agir d’une infection bactérienne, auquel cas vous devriez consulter à nouveau votre pédiatre » , nous rappelle Lucía Galán.

« Aucun virus ne se soigne avec des antibiotiques, pas le rhume ou la grippe »

Lucia Galan

Pédiatre

Être dans une zone avec du courant nous donne un rhume

« Les virus ne viennent pas flotter dans les courants, ils viennent chez les personnes avec qui nous interagissons », explique Lucía Galán. Donc, encore une fois, non, ce n’est pas vrai qu’être dans un courant va nous donner un rhume.

Comment prévenir les rhumes

Le Center for Disease Control and Prevention nous donne trois directives pour nous aider à réduire le risque que nos enfants attrapent un rhume :

Se laver les mains fréquemment à l’eau et au savon. Si du savon et de l’eau ne sont pas disponibles, nous utilisons un désinfectant pour les mains à base d’alcool. Les virus qui causent le rhume peuvent vivre sur vos mains ; donc les laver régulièrement peut vous aider à ne pas tomber malade.Ne vous touchez pas les yeux, le nez ou la bouche si vous ne vous êtes pas lavé les mains. Il est très courant que des virus atteignent notre corps de cette manière.Gardez-les loin des personnes malades. Les personnes malades peuvent propager les virus qui causent le rhume par contact étroit avec d’autres personnes.