Ni lo pienses ! Descuentazo en este TV Box 4K de Nokia

Le monde de la TV Box avec Android es muy amplio. Cuando necesitamos darle otro aire o renovar nuestra televisión, estamos ante una de las mejores opciones. Sin embargo, es fácil perderse entre tantas marcas y modelos, sobre todo con las decenas de fabricantes chinos que ponen a la venta este tipo de dispositivos. Pero en el otro lado están los TV Box de marcas más reconocidas como Xiaomi o la mítica Nokia, que también dispone de su propio producto en esta categoría.

Los usos de un TV Box pueden ser muy variados. Muchos usuarios los necesitan para dar una segunda vida a su televisión, para mejorar la interfaz de serie o para contar con aplicaciones que ya no puede tener porque el soporte de la tienda de aplicaciones de su real modelo ha terminado. También son perfectos pour convertir une vieja televisión en une Smart TV. La TV Box de Nokia puede valer para todos estos supuestos y dispone del sello de identidad de una marca muy Veterana.

Miles de contenu en 4K

Una de sus grandes ventajas es que este TV Box de Nokia est compatible avec la résolution 4K et integra el Chromecast de Google. Esto significa que podremos ver contenidos con una gran calidad y lanzar aquellos que tengamos en nuestro móvil de manera sencilla. Cuando se conecta a la tele con un cable HDMI, tendremos ante nosotros un nuevo menu de télévision basado sur Android TV y con todas las aplicaciones que necesitemos a nuestro alcance.

Pour plus d’informations sur la gestion des contenus et des déménagements pour les menus, le Nokia TV Box est livré avec un mando a distancia ergonómico y que se manera con tecnología Bluetooth y dispone además de botones retro-illuminados. Esto nos permitirá encontrar siempre el botón adecuado incluso por la noche. El dispositivo destaca también por ser extremadamente compacto y contar con las conexiones más importantes, incluyendo HDMI, Bluetooth, USB-C y USB 3.0, además de un puerto LAN para su conexión directa a la red.

Otra de las ventajas de contar con este TV Box de Nokia, es que podremos controlar la TV Fácilmente avec la voix avec solo pulsar un botón. Esto te permite acceder a tu contenido más rápido y sin necesidad de tocar el mando. Gracias a su tienda de aplicaciones, podremos acceder a las plus populares como Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ et plus de 7000 applications disponibles sur Google Play. Todo con la mejor imagen y sonido, gracias a que es compatible alto rango dinámico (HDR) y Dolby Atmos para lograr un audio envolvente de 360°.

Con una oferta suculenta en Amazonie

Le prix officiel de cette Nokia TV Box 4K est de 100 euros. Pero por suerte, ahora puede ser nuestro en Amazon por solo 79,90 euros, lo que supone un descuento de 20 euros sobre su precio habituel. No hace falta recordar que el envío es totalmente gratis para los clientses Prime de Amazon, que también pueden optar por pagar este dispositivo a plazos, en cuatro cuotas sin intereses de 19,98 euros. Lo que no podemos saber es por cuánto tiempo estará disponible la oferta, por lo que es aconsejable no tardar mucho en pensar si estáis decididos a haceros con este modelo.