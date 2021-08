Ni Mercadona, Lidl ou Carrefour, c’est la chaîne de supermarchés la moins chère d’une grande partie de l’Espagne | La vie

Mercadona n’est pas le supermarché le moins cher de toute l’Espagne, et vous en avez un beaucoup moins cher près de chez vous.

Sûrement si vous avez un supermarché préféré c’est aussi parce qu’il a une gamme de prix qui vous intéresse, vous proposant des produits de première nécessité et même quelques caprices, à des prix tout à fait abordables, surtout si vous le comparez aux autres supermarchés du quartier.

Mais vous avez probablement fait vos courses dans le mauvais supermarché pendant toutes ces années, et selon le Organisation des consommateurs et des utilisateurs (OCU), il y a notamment un supermarché qui est considérablement moins cher que les autres, du moins dans les principales villes espagnoles.

Y es que llenar nuestro carro o cesta de la compra y ahorrarnos unos euros por el camino, es fundamental para llegar a final de mes y para cuadrar cuentas, y quizás gracias a este nuevo estudio de la OCU vayas a cambiar de supermercado a partir de matin.

Mercadona est le supermarché leader en Espagne, mais quel est le secret de son succès ? Faites attention à ces curiosités qui en font une entreprise différente.

Eh bien, selon l’étude de l’OCU, Au champ C’est le supermarché le moins cher d’Espagne, mettant en évidence l’Alcampo situé à Coia à Vigo, où la moyenne pour remplir le panier en un an est d’un peu plus de 4 000 €, environ 1 000 € moins cher que n’importe lequel des supermarchés que vous avez achetés. .

Plus précisément Alcampo est le supermarché le moins cher dans 31 villes espagnoles, il est donc probable que dans le vôtre il en soit de même.

Mais si vous habitez en Andalousie, vous êtes sûrement intéressé à vous arrêter dans les supermarchés Dany, car il se distingue comme étant le supermarché local le moins cher de tous et où vous pourriez faire un achat annuel pour seulement 4 300 €. Carmela, un autre andalou qui propose des prix très intéressants, notamment pour les fresques.

Mercadona est le premier supermarché d’Espagne et, en raison de sa popularité, l’entreprise est associée à de nombreux mythes auxquels vous ne devriez pas croire. Nous vous en montrons quelques-uns.

Peut-être que vous avez manqué le nom de Mercadona, et il se classe comme le deuxième supermarché le moins cher d’Espagne dans de nombreuses villes, en particulier pour ses produits Hacendado. Au total, elle se classe dans 16 villes comme la chaîne la moins chère selon l’étude, mais en général derrière Alcampo.

Aussi Carrefour C’est l’un des moins chers du pays, le troisième en particulier, et selon l’OCU faire l’achat annuel chez Carrefour implique une dépense d’environ 4 700 €, quelques centaines d’euros de plus qu’Alcampo, par exemple.

Il existe d’autres chaînes de supermarchés bien connues telles que Lidl, qui est considéré comme un favori par les personnes de 65 ans et plus ; supermarchés Jour qu’il semble qu’ils n’aient pas été en très bonne position par rapport aux autres et une attention particulière aux supermarchés Famille présente dans une grande partie du nord de l’Espagne et occupant la quatrième place dans la liste des chaînes de supermarchés les moins chères, selon cette étude.