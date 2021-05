NI-MSME: augmentation de 150% du nombre de stagiaires formés au sein de Covid au premier institut de développement des MPME du gouvernement au cours de l’exercice 21

Près de 2,75 stagiaires lakh ont été formés dans le cadre de plus de 8 164 programmes dans le cadre du programme de développement des compétences en entrepreneuriat. (Image représentative)

Compétence, travail, talent pour les MPME: L’Institut national des micro, petites et moyennes entreprises (NI-MSME), qui forme les MPME, les particuliers et les professionnels pour le développement de l’esprit d’entreprise, le renforcement des capacités, le marketing, l’innovation, le développement des infrastructures, la gestion de la qualité, et plus encore sous le ministère des MPME, a a été témoin d’une augmentation de près de 150% du nombre de stagiaires formés au cours de l’exercice 21, malgré un nombre moindre de programmes menés au sein de Covid par rapport à l’exercice précédent. 95 programmes de formation impliquant 9 935 stagiaires ont été menés au cours de l’exercice 21, contre 154 programmes impliquant 3 999 stagiaires menés au cours de l’exercice 20, selon les données gouvernementales disponibles.

Les stagiaires ont été formés dans le cadre de quatre types de programmes à savoir, les programmes de base de l’institut, les programmes de formation internationaux relevant du ministère des Affaires extérieures, les programmes parrainés et les programmes dans le cadre du programme d’assistance aux établissements de formation (ATI) qui vise à renforcer les capacités de formation pour développement des compétences, esprit d’entreprise, formation du personnel des centres industriels de district et des institutions gouvernementales concernées qui s’occupent des MPME. Selon NI-MSME, les programmes destinés aux MPME sont répartis en trois catégories. Premièrement, le marketing (y compris les stratégies de marque et de marketing, le marketing sur Internet et les médias sociaux, la planification et la promotion, et les politiques de marchés publics; deuxièmement, le cluster (développement des infrastructures, innovation dans les clusters MPME, PMEGP, mise en œuvre d’interventions douces et dures dans les clusters), et troisièmement , gestion de la qualité totale pour les MPME.

Pendant ce temps, dans le cadre du programme phare de développement des compétences du gouvernement pour les entrepreneurs – le programme de développement des compétences en entrepreneuriat (ESDP) a formé près de 2,75 lakh stagiaires à travers plus de 8164 programmes à ce jour avec une dépense de Rs 33,5 crore et des revenus de Rs 3,18 crore, selon les données disponibles. avec DC MSME. D’autre part, le portail d’emploi du gouvernement pour les MPME – MSME Sampark n’avait que 131 offres d’emploi avec 936 postes vacants pour un nombre stupéfiant de 4,71,596 demandeurs d’emploi, au 19 avril 2021, selon les données disponibles sur le portail MSME Sampark. Le portail visait à aider les stagiaires évanouis et les étudiants des centres technologiques MPME et les recruteurs à s’inscrire pour le bon match. Selon MSME Sampark, 18 centres technologiques MPME en Inde dispensent une formation à environ 1,5 lakh étudiants par an. Les demandeurs d’emploi peuvent filtrer les emplois répertoriés en fonction de leurs compétences, notamment l’animation, Adobe Photoshop, le fraisage CNC, l’opérateur de saisie de données, la technologie de soudage, le marketing des médias sociaux, la conception de chaussures, la robotique industrielle, l’ingénierie thermique, etc.

