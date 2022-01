Ni neige, ni pluie, ni chaleur, ni morosité de la nuit ne séjournent ce Président…

Le président Biden a été vu en train de quitter Air Force One aujourd’hui à la base aérienne d’Andrews, au milieu d’une forte tempête de neige à DC, MD et VA. Les conditions étaient horribles à l’AAFB, alors que l’équipe au sol travaillait avec diligence pour dégager la piste et les rampes et pour préparer l’équipement au sol pendant que la neige tombait à un rythme rapide de plusieurs pouces par heure. La famille Biden revenait du Delaware où ils ont passé le week-end de vacances.

Mais, ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni les ténèbres de la nuit n’empêchent ce président de terminer rapidement ses tournées. Il en était de même pour le président Obama. Le président Clinton, SoS Hillary Clinton et d’autres démocrates. Mais pas pour TFG, qui a décidé en novembre 2018 de séjourner dans un hôtel parisien au lieu de parcourir 80 kilomètres pour honorer les morts de guerre américains parce qu’il ne voulait pas se mouiller les cheveux.

Le président Biden se prépare à la neige et au vent alors qu’il débarquait de l’Air Force One à Joint Base Andrews pendant les rigueurs de l’hiver. pic.twitter.com/aRjy6pWH8s – Kelly O’Donnell (@KellyO) 3 janvier 2022

Assistance nécessaire à Joint Base Andrews. Le pool de voyage a capturé le personnel de l’Air Force devant libérer le camion après qu’il n’ait pas réussi à gagner du terrain alors que le président Biden, le personnel de la Maison Blanche et les membres de la presse attendaient de débarquer Air Force One. pic.twitter.com/57l0m8k8b6 – Sam Sweeney (@SweeneyABC) 3 janvier 2022

Avant l’arrivée du président, tant de neige était tombée ici à Joint Base Andrews qu’Air Force One a dû rouler pendant 28 minutes avant de se garer. pic.twitter.com/ZE56z68mlg – Austin Landis (@_AustinLandis) 3 janvier 2022

Mais gardez à l’esprit que le président a accès aux meilleurs équipements et au meilleur personnel au monde. Ils évaluent chaque situation de manière très complète au moment de prendre des décisions. De plus, la plupart des compagnies aériennes commerciales fonctionnaient toujours, des chasse-neige déneigeaient, des personnes qui n’avaient pas le luxe de rester à la maison se rendaient au travail, les hôpitaux et d’autres services essentiels n’ont pas fermé leurs portes. Dans l’ensemble, c’est environ 8 à 10 pouces de neige qui sont tombés en quelques heures à l’est de la Maison Blanche.

Le road trip à la Maison Blanche.

Pas d’hélicoptère, pas de problème !

C’est ce qui a fait peur au bejesus du TFG en 2018 à Paris –

Voici à quoi ressemblait Paris – ce jour de 2018 – lorsque le président Trump a refusé de se rendre dans un cimetière contenant des morts de guerre américains de la Première Guerre mondiale. Il a blâmé la pluie et a déclaré que « l’hélicoptère ne pouvait pas voler » et que les services secrets ne conduiraient pas lui là-bas. Les deux affirmations étaient fausses (plus) pic.twitter.com/7L2Uk6Qw52 – West Wing Reports (par Paul Brandus) (@WestWingReport) 10 novembre 2020

Les démocrates n’ont eu aucun problème avec la pluie ou la neige auparavant. Ils ne le font jamais.

Obama arrive dans la neige de Manchester, New Hampshire sur Air Force One, 2012

Obama avec Biden, septembre 2008 –

La secrétaire d’État Hillary Clinton en 2009 à Berlin –

Le président Bill Clinton –

Qui a besoin d’un parapluie, pour honorer les hommes et les femmes qui ont donné leur vie pour nous.

Les vrais leaders peuvent affronter n’importe quelle tempête. Mahatma Gandhi, marchant péniblement dans la boue et les pluies torrentielles depuis sa maison de village à Shegaon en 1937, pour assister à la Conférence du Congrès à Wardha. snappa.press.net/…

Kamala Harris à Jacksonville, Floride, le 19 octobre 2020

Joe Biden, Floride, 30 octobre 2020.

Ouais, c’est notre président, dur comme des clous.

