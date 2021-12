Ni or, ni actions, ni Bitcoin, une étude montre qu’investir dans ces jouets peut être plus rentable | Vie

Si vous avez différents ensembles LEGO non ouverts dans votre maison depuis quelques années, ils valent déjà plus que de l’or.

Si vous ne savez pas dans quoi investir pour obtenir des avantages et que vous ne faites pas confiance au marché des crypto-monnaies car il est très volatil, vous pourriez être intéressé par le stockage de bijoux, d’or, d’art différent ou même de vin, mais peut-être avez-vous déjà quelque chose en votre maison qui peut valoir beaucoup d’argent.

Désormais, les économistes du École supérieure d’économie en Russie ont découvert que le prix des ensembles LEGO qui sont déjà arrêtés, croissent d’environ 11% par an, bien supérieur aux rendements moyens fournis par l’or ou même les grandes actions.

Pour arriver à cette conclusion, les auteurs de l’étude ont analysé le prix de 2 322 références LEGO non ouvertes de 1987 à 2015, et en tenant compte des ventes sur le marché de l’occasion.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

« Des dizaines de milliers de transactions sont conclues sur le marché secondaire de LEGO. Même en tenant compte des petits prix de la plupart des ensembles, c’est un marché énorme qui n’est pas bien connu des investisseurs traditionnels », dit-il. Victoria Dobrynskaya, professeur d’économie et de finance à la HSE et co-auteur de l’étude.

Si vous voulez savoir pourquoi ce marché LEGO est si fructueux, ils expliquent dans l’étude que la plupart de ces produits Ils sont en édition limitée et, en général, il y a beaucoup plus de demande que d’offre.

De plus, ils prétendent que parce que LEGO lance des produits depuis les années 1960, ils ont maintenant accumulé un large bassin d’utilisateurs, maintenant des adultes, qui n’hésitent pas à débourser de grosses sommes d’argent.

Si vous avez l’un de ces jouets LEGO dans votre maison, sachez qu’en général, commencer à prendre de la valeur deux à trois ans après avoir été abandonnéePar conséquent, si vous voulez gagner de l’argent avec ce marché d’objets de collection, sachez que vous devez conserver ces produits, toujours dans les meilleures conditions et non ouverts, pendant un minimum de deux à trois ans.

En revanche, ils soulignent que les références de peu ou de nombreuses pièces sont beaucoup plus valorisées, et les ensembles de taille moyenne sont moins valorisés. D’un autre côté, ces collaborations LEGO avec des licences célèbres telles que Star Wars, ont tendance à se revaloriser beaucoup plus au fil du temps.