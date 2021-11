Ni présent, ni passé, ni futur : la catastrophe des Pélicans

Les pélicans ne lèvent pas la tête. Avec une histoire très courte et un marché très restreint, la franchise de la Nouvelle-Orléans rate la cible et manque d’excuses. 1-10 départ, mauvais sentiments, un Zion Williamson manquant et en surpoids Et aucune trace d’espoir Depuis que les Pélicans ont été appelés oui, en 2013, abandonnant la nomenclature des Hornets qui se dirigeaient vers Charlotte, ils ont disputé les séries éliminatoires deux fois et n’ont remporté qu’un seul tour. Au total, cinq victoires en finale en neuf ans, un nombre qui va rester immuable dans le présent sauf… sauf pour rien. C’est, dans ces moments, aussi improbable qu’impensable de penser qu’une équipe à la dérive il peut s’envoler et redresser quelque chose qui a toujours été tordu, n’a jamais été accompagné d’aucune sorte d’optimisme et a été un excès structurel et sportif constant.

Il s’agit de la neuvième saison de l’équipe sous cette nomenclature. Au total, quatre entraîneurs : Monty Williams, Alvin Gentry, Stan Van Gundy et maintenant Willie Green. Aucune saison au-dessus de 50 victoires, six records négatifs qui seront sept à l’issue de ce parcours, une emprise qui n’a pas cessé dans une dépêche lâche, une star qui a mis le cap sur Los Angeles et pas une seule finale de conférence, ni comme Pélicans ni comme Hornets. En fait, cette équipe sœur qui est maintenant à Charlotte est, avec eux, la seule de l’histoire à n’avoir jamais participé à ce tour. Les Clippers, qui ont complété le trio, l’ont fait l’année dernière. Et il a laissé les deux équipes seules, qui se rencontrent, oui, à des moments radicalement différents.. Certains, ceux de Michael Jordan, entrevoient la lumière au bout du tunnel. Les autres, les Pélicans, sont bien dans la compétition.

C’est un exercice assez compliqué que d’essayer d’expliquer une telle catastrophe de manière claire et concise. D’une part, il a déjà été maintes fois tenté de l’expliquer ; de l’autre, peu de choses nouvelles peuvent être racontées. Mais, dans une tentative désespérée de le faire, retourner à la source du problème pourrait être la meilleure solution. Et pas tellement à la création d’une jeune franchise, mais plutôt au transfert de clé de cet Anthony Davis avec qui ils pensaient pouvoir obtenir beaucoup, mais ils n’ont pas obtenu grand-chose. Avec ce numéro 1 du repêchage 2012, ils ont emmené un récent champion olympique avec qui ils ont vécu leurs meilleurs moments… qui ont été peu nombreux par contre. En réalité, s’en tenir à ce premier tour de 2018 contre les Blazers, auquel ils ont débarqué en quatre matchs avec leur star, Rajon Rondo, Jrue Holiday, E’Twaun Moore, Nikola Mirotic… Une équipe qui a battu les Warriors lors du troisième match des demi-finales de Conférence. Et là, il est resté.

Petit marché ou mauvaise gestion ?

La terminologie des petits marchés a été une constante dans l’histoire de la NBA. Los Angeles et New York ont ​​toujours été les villes préférées des agents libres, celles qui ont une forte dose d’attrait pour le basket et tout ce qui l’entoure, pour le show business et l’attirail, pour ces passe-temps plus soucieux de paraître que d’être. Chez les Lakers, Jerry Buss, un esprit brillant, a collectionné les étoiles sur le court en les accumulant dans les tribunes dans ces fameuses années 80, créant une tradition qui perdure aujourd’hui. C’est dans ces lieux où les stars de cinéma ou les personnalités publiques les plus célèbres viennent séjourner, apparaître à la télévision, être protagonistes, parfois, de cette caméra de baiser qui fait partie du spectacle et saluer ou applaudir les stars ou les entraîneurs rivaux s’ils le souhaitent, comme quelqu’un qui a une aura supérieure aux autres et qui est capable de côtoyer la grandeur du basket-ball en ayant réussi la même chose dans un autre domaine.

Derrière ces villes, il y a toutes sortes de marchés. Ceux du milieu (Boston, Chicago…) et une très grande horde de ceux où personne ne veut aller. Oklahoma, Charlotte, Memphis ou, bien sûr, la Nouvelle-Orléans, ne sont que quelques-uns d’entre eux. Des villes qui manquent d’attrait pour les meilleurs agents libres et dont les franchises sont obligées de se construire à partir de la baseDès le repêchage, payer des salaires excessifs à des joueurs qui ne le méritent pas autant et regarder sur le long terme, puisque l’avenir immédiat est généralement sordide et sombre. Et rivaliser en peu de temps contre des équipes de haut niveau, une chimère. Et c’est ce que les Pélicans ont tenté, d’abord avec Davis puis avec Zion : construire à partir du repêchage, faire avancer le projet avec le transfert de leur grande star, et rassembler une horde de jeunes talents pour franchir le pas final et se battre pour quelque chose de plus grand. que, simplement, être chaque année dans le no man’s land d’une compétition qui n’attend personne. Ni aux grands marchés, ni aux petits.

Le problème, cependant, n’est pas seulement la faute du type de marché dans lequel les pélicans opèrent. En juin 2019, Davis a été échangé aux Lakers en échange de Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart et trois choix de repêchage de première ronde, dont le numéro quatre de cette année-là. Le transfert s’est accompagné d’une éternelle sainete qui a duré plusieurs mois, avec Davis affichant l’autonomisation du joueur et refusant de jouer tout en exigeant d’atteindre ce vaste marché que de nombreuses stars recherchent. Le centre a disputé 56 matchs cette année-là, avec 25,9 points, 12 rebonds, près de 4 passes décisives et plus de 2 blocs en moyenne, en plus de 1,6 interceptions. Les Pélicans n’ont jamais eu quelqu’un comme lui. Le problème a été résolu avec le limogeage de Dell Demps d’une part et le départ de Magic Johnson d’autre part.. Rob Pelinka et David Griffin ont résolu la situation. Eh bien, les Lakers l’ont fait, qui un an plus tard a remporté le ring. Les pélicans déjà, peut-être…

Les problèmes d’aujourd’hui

Désormais, la crise est totale chez les Pélicans. Griffin a licencié Alvin Gentry après une saison de 30 victoires contre les coronavirus. Stan Van Gundy, un entraîneur à l’ancienne qui a fait exploser Zion au niveau individuel (27 + 7,2 + 3,7 et All Star), est arrivé, mais est resté sur 31 matchs gagnés, faire son temps à travers cette NBA dont il est tombé amoureux quand il était dans l’éphémère Magic of Dwight Howard. Et l’arrivée d’un inconnu comme Willie Green n’a pas résolu les problèmes d’un groupe sans but, qui ne croit à aucun discours et qui semble errer sur le terrain au lieu de jouer au basket. La franchise a été contrainte de payer 158 millions en 5 ans à Ingram après son année All Star (23,8 points par match) et ne pouvait pas faire de même avec un talentueux Lonzo Ball mais toujours au bord d’une explosion qui n’arrive pas et qu’il a dit au revoir sans être échangé en février (il avait terminé son contrat et était dans de nombreuses conversations) pour gagner plus d’argent et plus de jeux pour les Bulls.

Et puis il y a Sion. La star est arrivée en surpoids à une pré-saison qui s’est passée, comme le début du parcours, en cale sèche. Un classique pour un joueur avec des problèmes physiques constants et qui doit supporter de nombreux kilos sur ses jambes. Leurs habitudes sont discutables et leur attitude aussi, alors que le secret sur ce qui leur arrive est total et même pas au sein de la dynamique de l’équipe ne sont-ils capables de discerner comment traiter leur joueur de franchise. Ou c’est du moins le vœu de David Griffin, qui après de nombreux excès avec LeBron James dans l’Ohio a voulu montrer une capacité qui n’est pas si grande et n’est pas capable, pour le moment, ni pour traiter avec Sion, ni pour l’entourer correctement, ni pour trouver le coach parfait pour un projet qui n’est ni un projet ni semble être. Et, parmi tout cela, ce fameux environnement qui compte aujourd’hui (ou plus) que le joueur lui-même, filtre les problèmes à la presse et place son joueur à New York. Ou aussi loin de la Nouvelle-Orléans que possible. Cela n’a pas d’importance.

À l’heure actuelle, les Pélicans sans Sion sont la sixième quatrième défense de la NBA et la troisième pire attaque, la quatrième pire en field goal, la deuxième pire en tirs à deux, la troisième en plus de perdants et la deuxième pire cote nette. Et ils ont le pire bilan (1-10), bien sûr. Ingram est à 25 points par match, mais il a besoin d’un ballon qu’il a perdu l’année dernière contre Zion et abandonnera à nouveau à son retour. Et Valanciunas, en transfert, a pour rôle de jouer un grand match après l’autre (il est à 19 + 14). Un peu de Josh Hart, un peu de Nickeil Alexander-Walker, un peu de Devonte ‘Graham… mais dans l’ensemble, un pur manque de synchronisation et un désordre constant que Zion ou quiconque ne répare pas. Et, dans cette NBA polyédrique plongée dans l’ère des joueurs autonomes, soit vous rendez bientôt votre star heureuse, soit vous en manquez.. Les Pélicans, qui ont déjà vécu cette situation avec Davis, sont confrontés à une autre situation similaire avec Zion. Et le tout, au milieu d’un raz-de-marée de défaites qui les a relégués à l’ostracisme de la compétition. Les Pélicans, à la dérive : ni présent, ni passé, ni futur.