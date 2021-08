Ni Tim Cook s’approprie l’offre que tiene este Apple iMac

in

Si estas tras la búsqueda de un ordenador de sobremesa fiable et rapide, puede que este PC de Apple sea une option intéressante. Los iMac de la compañía de la manzana son los preferidos para los profesionales del diseño gráfico y otras tareas que requieran de un entorno estable y la rapidez sufriente para mover archivos pesados ​​con fluidez. Además, contaremos con el clásico diseño inconfundible del iMac, evitando énormes cajas al estilo de los sobremesa tradicionales.

Sobrado en rendimiento

El rendimiento está fuera de toda duda, ya que el ordenador integra un procesador Intel Core i5-7360U, que permite trabajar con el iMac a frecuencias de 2,30 GHz hasta 3,60 GHz grâce à la technologie Intel Turbo Boost. Esto significa que tendremos la potencia necesaria en los momentsos de máximo estrés pero relajando el procesador y ahorrando energía cuando no es necesario. Tampoco te se queda corto con su memoria RAM de 8 GB, clave en los procesos multitarea. Esta version cuenta con 256 Go d’almacenamiento en discothèque.

El ordenador cuenta con todos los puertos imprescindibles, incluyendo los dos Thunderbolt, que permiten transferir archivos a velocidades surrealistas de hasta 40 Gb/s. También podrás podremos disfrutar de una conectividad Bluetooth para transferir sin cables o conectar dispositivos multimedia como unos auriculares. Otro de los puntos fuertes de este iMac es su pantalla, ya que ofrece un panel FullHD de 21.5 pulgadas te resulta ideal para ver tus series, películas, trabajar o jugar a la máxima calidad.

La buena noticia es que esta oferta viene con el Magic Keyboard inclus este teclado numérico aucun necesita cables para conectarse. Podremos usar el teclado a través de Bluetooth. Además, incorpora teclado numérico en el lateral derecho para que tener todas las funciones y como la batería consommer muy poco solo necesitarás cargarlo una vez al mes. Permit escribir con mayor comodidad y precisión, gracias a su perfil estilizado ya un mecanismo de tijera debajo de cada tecla que mejora su estabilidad. Es sin duda el complemento perfecto para este ordenador y por ese llega en este impresionante pack.

Con un descuento interesante

Si queremos hacernos con este equipo, generalmente debemos desembolsar 1.349 euros, correspondientes a su precio oficia. Además, habría que sumar el coste del Magic Keyboard. No obstante en estos momentsos podemos acheter un iMac de 21,5 pièces pour 1.281,55 euros. Estamos hablando de un descuento de casi 170 euros sobre el coste total del conjunto. Además, al superar el mínimo, este envío podremos recibirlo sin abonar gastos de envío adicionales. El único problema es que no podemos saber por cuánto tiempo estará disponible este descuento, por lo que puede ser aconsejable no tardar mucho en pensarlo.