Nia Long était une star montante lorsqu’elle est apparue dans la série à succès NBC The Fresh Prince of Bel-Air et maintenant elle a maintenant quelque chose à dire à la star de la série, Will Smith. PopCulture.com a récemment rencontré Long qui a été interrogé sur son temps dans l’émission et à regarder l’émission spéciale sur les retrouvailles, diffusée sur HBO Max en novembre 2020.

« Je n’ai pas regardé les retrouvailles », a déclaré Long à PopCulture. « J’en ai attrapé des morceaux, mais je ne sais pas comment j’ai raté ça. Je pense que je me couche trop tôt et que je ne regarde pas beaucoup la télévision. Non, je ne l’ai pas vu. J’étais juste heureux que Janet [Hubert] était de retour et que Will et Janet étaient réunis. Cela m’a fait vraiment plaisir parce que c’est une si belle actrice. » Long a également été interrogé sur la possibilité de rejoindre une autre réunion si cela se reproduisait, c’est à ce moment-là qu’elle a appelé Smith.

« Je veux dire, je suppose que oui », a révélé Long. « Je ne sais pas pourquoi ils ne m’ont pas demandé cette fois-ci. Un peu étrange, mais mes sentiments sont blessés. Je vais devoir appeler Will Smith. » Bien sûr, Long plaisante sur le fait d’être contrarié de ne pas faire partie de la réunion car il ne s’agissait pas « de la distribution étendue ». Long a joué le rôle de Lisa Wilkes dans la saison 5 de The Fresh Prince of Bel-Air et était l’intérêt amoureux de Smith. Will et Lisa se sont tellement rapprochés qu’ils se sont fiancés. Cependant, dans la finale de la saison, Will et Lisa acceptent de ne pas se marier car la mère de Will et le père de Lisa commencent une relation.

« J’aurai eu une tonne de petites amies tout au long des années de The Fresh Prince of Bel-Air. Et les gens aiment Lisa parce qu’elle était épicée et lui en a donné pour son argent », a déclaré Long. « Mais honnêtement, j’étais juste heureux de voir qu’ils ont fait ça. Je plaisante quand je dis que mes sentiments ont été blessés. »

Long n’a plus été vu sur The Fresh Prince of Bel-Air après la finale, et le spectacle a pris fin après la sixième saison. Depuis lors, Long a joué dans un certain nombre d’émissions de télévision et de films à succès au fil des ans, mais les fans de The Fresh Prince of Bel-Air n’oublieront jamais l’impact qu’elle a eu en peu de temps.