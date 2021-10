Nia Long parle de son fiancé Ime Udoka qui devient l’entraîneur-chef des Boston Celtics (exclusif)

Ime Udoka est le nouvel entraîneur-chef des Boston Celtics, et l’équipe vient de remporter son premier match de la saison. Et tandis que les joueurs semblent aimer Udoka, son fan n°1 est sa fiancée, la superstar hollywoodienne Nia Long. PopCulture.com a récemment rencontré Long qui a partagé sa réaction lorsqu’elle a appris qu’Udoka avait été embauché par les Celtics.

« Je n’oublierai jamais ce moment », a déclaré Long à PopCulture. « Nous avons en quelque sorte attendu l’appel toute la semaine. J’étais anxieux. Il est toujours calme, comme totalement calme. Je fais le ménage, plie le linge, cuisine, parce que je suis tellement nerveux. Je devais m’occuper. Et J’étais en ligne et j’ai décroché. En fait, j’étais en train de passer un appel à propos de The Best Man et j’ai décroché. Et j’ai regardé dans le couloir et il a juste souri et secoué la tête dans la position oui. J’ai couru dans le couloir et je lui ai sauté dessus. Et je pense que je me suis presque probablement cassé le dos. L’extra 15 de COVID n’est pas facile à attraper. «

Avant de décrocher le rôle à Boston, Udoka était entraîneur adjoint des Brooklyn Nets. Il a également passé du temps avec les Philadelphia 76ers et les San Antonio Spurs. Udoka et Long ont commencé à sortir ensemble alors qu’il était encore joueur de la NBA, et le couple s’est fiancé lorsqu’il était entraîneur adjoint des Spurs en 2015.

Mais Long fera-t-il une apparition au match des Celtics dans un proche avenir? « Oh mon Dieu. Je vais essayer d’être là autant que je peux. Il sera à Boston. Je suis à New York parce que nous allons tourner Best Man ici. La chose la plus importante pour moi est que nous gardons notre famille aussi ensemble que possible. Il va être très occupé. Nous avons tous les deux de belles carrières et ce qui, je pense, fait que cela fonctionne pour nous, c’est que nous nous donnons l’espace et le temps pour faire ce que nous avons à faire individuellement, ainsi qu’ensemble. »

Après avoir été assistant pendant neuf ans, Udoka obtient sa chance à 44 ans, et Long est très heureux qu’il soit l’entraîneur-chef de l’une des franchises les plus prestigieuses de tous les sports. « Je suis tellement heureux pour lui. Je pense qu’il va le tuer », a déclaré Long. « C’est l’une des personnes les plus disciplinées que je connaisse. Il a travaillé très dur pour cela et maintenant il doit simplement se mettre au travail avec ses joueurs et faire ce qu’il fait le mieux. C’est donc un moment excitant pour notre famille de pouvoir s’asseoir dans les tribunes. Et maintenant c’est comme, oh mon Dieu, c’est l’entraîneur-chef. Et je l’ai rencontré quand il était joueur et je l’ai vu passer par trois équipes différentes. Et donc, maintenant c’est son tour. Alors c’est bien . »